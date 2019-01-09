Son Dakika Haberleri: Liseli Azad, Bıçaklı Kavgada Öldü

Liseli Azad, Bıçaklı Kavgada Öldü

21 dakika önce

ADANA'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında Azad Çiçek (17), yaşamını yitirdi.

Liseli Azad, Bıçaklı Kavgada Öldü, System.String[]
ADANA'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında Azad Çiçek (17), yaşamını yitirdi.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi Azad Çiçek ile başka bir okulda eğitim gören öğrenci arasında okul önünde kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Azad Çiçek bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Azad Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli öğrenciyi gözaltına aldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:12 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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