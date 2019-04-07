Son Dakika Haberleri: Liseli Berra'dan 4 Gündür Haber Yok

Liseli Berra'dan 4 Gündür Haber Yok

58 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 gün önce okula gitmek üzere evden çıkıp, bir daha dönmeyen lise öğrencisi Berra Köse'den (16) haber alınamıyor.

Liseli Berra'dan 4 Gündür Haber Yok, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 gün önce okula gitmek üzere evden çıkıp, bir daha dönmeyen lise öğrencisi Berra Köse'den (16) haber alınamıyor. Polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten baba Halil Köse, "Okuldan çıkınca servise binmemiş. Hayatından endişe ediyorum" dedi. 

İnegöl'de ailesiyle birlikte yaşayan, lise 2'nci sınıf öğrencisi Berra Köse, 4 gün önce okula gitmek üzere evden çıkıp, servise binerek, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne ulaştı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Berra'yı merak eden ailesi, okula gitti. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen baba Halil Köse, okuldan çıkan kızının servise binmeyip, yürüyerek, uzaklaştığını gördü. Bunun üzerine polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Halil Köse, "Kızımızı sabah okula gönderdik. Okuldan çıkınca servise binmemiş, bir daha haber alamadık. İlk defa böyle bir şey oldu. Kaçırıldı veya kaçtı. Kızımızın hayatından endişe ediyorum. 4 günden bu yana haber alamıyoruz. Kızımızın bulunması için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu. 

Polis ve jandarma ekiplerinin, Berra Köse'nin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:03 Kaynak: DHA

Polis, İnegöl, Bursa, Güncel
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