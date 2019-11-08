Liseli Bora'nın ölümüne neden olan alkollü sürücüye 2 yıl 9 ay hapis cezasına tepki

İZMİR'de 2 yıl önce, gitar kursuna giderken yolun karşına geçmek isteyen Bora Aşçılar'a (16) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan ve alkollü olduğu belirlenen tutuksuz sanık Mehmet Emrah Kurtoğlu'na (45) verilen 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası, istinaf mahkemesince onandı. Karara tepki gösteren baba Osman Aşçılar, "Kaza, öngörülebilen şeylere denir. Bu şahıs alkollü ve bir anda yolun sağ şeridine geçiyor. Bu kaza değil, resmen cinayettir" dedi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında 24 Mart 2017'de meydana gelen kazada, özel bir kolejin lise 2'nci sınıf öğrencisi Bora Aşçılar'a, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Emrah Kurtoğlu yönetimindeki otomobil çarptı. Lise öğrencisi kazada ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aşçılar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, sürücü Mehmet Emrah K. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Emrah K.'ya 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Baba Osman Aşçılar ve avukatının itirazı üzerine karar istinafa götürüldü.

ÜST MAHKEME ONADI

Kararı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi , 2 yıl 9 ay 10 günlük hapis cezasını onadı. Daire gerekçesinde ise, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığını belirtti.

'HAKKIMI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Kararla ilgili konuşan acılı baba Osman Aşçılar, "Söz konusu karar, yürekleri sızlatan bir karardır. Bu, bir trafik kazası değildir çünkü kaza, öngörülemeyen şeylere denir. Bu bir trafik cinayetidir. Karşı taraf hem alkollü, hem olay sırasında telefonla konuştuğu GSM şirketlerinin raporlarıyla ortada, ayrıca yolun sağ şeridine doğru hızlı bir geçiş söz konusu. Nasıl oluyor da, bu şekilde bir ceza verilebiliyor, anlayamıyorum. Hakkımı aramaya devam edeceğim. Yılmayacağım" dedi.