Liseli Bürge'nin ölümüne neden olan sürücüyle ilgili kararda

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yeşil ışıkta yolun karşısına geçen 17 yaşındaki lise öğrencisi Bürge Yolbilir'in ölümüne, kuzeninin yaralanmasına neden olan sürücüye verilen 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli kararında sanığın yasal limitin iki katının üzerinde alkollü ve hız sınırının çok üzerinde aşırı hızla araç kullandığı belirtildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sürücü Bekir Karaaslan hakkında gerekçeli kararın yazımını tamamladı.

Kararda yer verilen trafik kazası tespit tutanağında, sanığın kırmızı ışık ihlali yaptığı, kazanın oluşumunda asli kusurlu ve bölgedeki azami hız limitinin de saatte 50 kilometre olduğu bilgisi aktarıldı.

Sanığın olaydan 1 saat 42 dakika sonra yakalandığı belirtilen kararda, şahsın bu esnada da 0.83 promil alkollü olduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu'nun vücuttaki alkol oranının 1 saatte 0,15 promil azalacağı yönündeki bilimsel tespitlerine dikkati çekilen gerekçeli kararda, bu değerlendirmeler ışığında sanığın olay esnasında 1.00 promil alkollü olduğu kaydedildi.

Güvenlik kameraları görüntülerinde sanığın aracını çok net şekilde aşırı hızla kullandığının görüldüğü vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Yasal limitin iki katının üzerinde alkollü ve hız sınırının çok üzerinde aşırı hızla aracını kullanan sanık, bu haldeyken karşısına çıkan kadın, erkek, çocuk veya herhangi bir canlıya çarptığında mutlak ölümüne neden olacağını öngörmesine rağmen hızını azaltmadan seyrine devam etmiştir. Bundan dolayı sanığın eylemini olası kastla gerçekleştirdiği mahkememizce öngörülmüştür."

Sanığın, soruşturma aşamasında yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçen yayaları görmediğini ifade ettiği belirtilen kararda, ancak bu kişinin kovuşturma aşamasında ise aracın radyosu ile ilgilenmesi nedeniyle yola bakmadığını savunduğuna işaret edildi.

İşlek bir caddede aşırı hızla araç kullanan bir sürücünün kendisine yanan kırmızı ışığı ve yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmekte olan yayaları görmesine rağmen durmaması hatta hızını azaltmaması ile bu hızına rağmen bu kez yola bakmayarak seyrine devam etmesinin olası kast bakımından sonuca etkili olduğu vurgulanan kararda, yola bakmadan aşırı hızla araç kullanan sürücünün karşısına çıkanın mutlak ölümüne neden olacağını öngörmesi gerektiğini kaydedildi.

Gerekçeli kararda, "Duruşmada dinlenen tanığın maktule çarpacağı uyarısına rağmen bu ikazı dikkate almayan sanığın olayda olası kasıtla hareket ettiği sabittir." değerlendirmesine yer verildi.

Olayın geçmişi

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan 2019'da Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. hafif yaralanmıştı.

Kaza yerinden kaçtıktan sonra yakalanan sürücü Bekir Karaaslan'ın olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlanan sanık, 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.