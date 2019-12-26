Liseli Bürge'ye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli Bürge'ye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis - Son Dakika

Liseli Bürge'ye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis

6 saat önce

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Bürge Yolbilir'e (17) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu Bekir Karaaslan'a, 'Kasten öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Liseli Bürge'ye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Bürge Yolbilir'e (17) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu Bekir Karaaslan'a, 'Kasten öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası verildi. Yolbilir ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, kararın caydırıcılık açısından bir ilk olduğunu belirterek, "Alkol ve sürat sebebiyle birilerinin ölümüne sebebiyet verenler, 'Yanlışlıkla oldu' diyemeyecekler" dedi.

Olay, 27 Nisan'da, Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir ve kuzeni M.G.'ye (15), yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Karabağlar yönünden Gaziemir yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Bekir Karaaslan yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Bürge Yolbilir olay yerinde hayatını kaybederken, kuzeni M.G. hafif şekilde yaralandı. Sürücü Bekir Karaaslan ise olaydan sonra kaçtı.

Karaaslan'ın yargılanmasına İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan M.G'nin babası, Yolbilir'in yakınları, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı. Karar duruşması olduğu için Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan Karaaslan, "Karşıdan karşıya geçen kimseyi görmedim. Hiçbir aileye bu acıyı yaşatmak istemezdim. Aileden özür dilerim" dedi.

Mahkeme heyeti, Karaaslana'a, 'çocuğa karşı işlenmiş kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Olası kast indirimi nedeniyle ceza müebbete indirilirken, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 25 yıl hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra Karaaslan'a, M.G.'nin yaralanması nedeniyle de 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ailenin avukatı Mehmet Bostancı, mahkemenin aldığı kararın caydırıcılık açısından önemli olduğunu söyledi. Bostancı, " Türkiye'de bu tarz davalarda çıkan bütün kararlar, bilinçli taksir üzerinden çıktı. Böyle olunca şüpheliler, 5- 6 yıl ceza alıp kurtuluyordu. Eğer karar istinaf ve Yargıtay'dan da aynı şekilde geçebilirse caydırıcılık açısından Türkiye'de bir ilk olacak. Bu kararın ardından kimse, Alkol ve sürat sebebiyle birinin ölümüne sebebiyet verip 'Yanlışlıkla yaptım' diyemeyecek" dedi.


Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:22 Kaynak: DHA
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