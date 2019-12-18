Liseli Damla, 2 gündür kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli Damla, 2 gündür kayıp - Son Dakika

Liseli Damla, 2 gündür kayıp

6 saat önce

SAMSUN'da ailesiyle birlikte yaşadığı evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Damla Şenol'dan (14), 2 gündür haber alınamıyor.

Liseli Damla, 2 gündür kayıp, System.String[]

SAMSUN'da ailesiyle birlikte yaşadığı evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Damla Şenol'dan (14), 2 gündür haber alınamıyor.

İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Damla Şenol, iddiaya göre önceki gün sabah saatlerinde markete gitmek üzere evden ayrıldı. Şenol'un eve gelmemesi üzerine kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olduğu ve bir süredir eğitimine devam etmediği öğrenilen Damla Şenol'u bulmak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şenol'un ailesi, kızlarının başına bir şey gelmeden bulunmasını istediklerini söyledi.


Reşadiye, İlkadım, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
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