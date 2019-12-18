Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2) - Son Dakika

Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2)

6 saat önce

DAMLA BULUNDUSamsun'da ailesiyle birlikte oturduğu evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Damla Şenol, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bulandu.

Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2), System.String[]

DAMLA BULUNDU

Samsun'da ailesiyle birlikte oturduğu evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Damla Şenol, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bulandu. Damla, ailesine teslim edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:00 Kaynak: DHA
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