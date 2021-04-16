Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası

16.04.2021 13:32
Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası, System.String[]

Bakırköy'de liseli dansçı Bertan Tamalan'ın okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin davada suça sürüklenen çocuk B.Ç. 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Bakırköy'de liseli dansçı Bertan Tamalan'ın okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin davada suça sürüklenen çocuk B.Ç. 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Karara tepki gösteren anne Kibriye Tamalan, "Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istiyorum" dedi.

Bakırköy'de 20 Aralık 2019 yılında okul çıkışı çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralanan liseli profesyonel dansçı Bertan Tamalan'ın duruşmasında karar verildi. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; Berhan Tamalan'ın annesi Kibriye Tamalan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tarafalar önceki celse savcılık tarafından dosyaya sunulan ve zanlı B. Ç.'nin, 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar olaya karışan diğer 5 şüphelinin ise 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsinin istenmesine yönelik mütalaasına karşın beyanlarda bulundular.

Duruşmada söz verilen Berhan Tamalan'ın annesi Kibriye Tamalan, "Mütalaayla katılmıyorum. Çocuğum öldü diye bırakılmış. Çocuğuma karşı kasten öldürmeye teşebbüs edilmiştir. Ölüm fermanını imzalayacağım diye söylüyor. O nedenle suça sürüklenen çocukların kasten öldürmeye teşebbüsten ceza almalarını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, olayın gerçekleştiği zaman B.Ç.'nin 18 yaşını doldurmadığı ve dava sürecinde ortaya koyduğu davranışlarıyla iyi hal indirimi uygulayarak 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapsine hükmetti. Mahkeme diğer suça sürüklenen çocuklar A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T. hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasın fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Üye Hakim suça sürüklenen çocuklar A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T.'nin Baran Ç.'ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, Berhan Tamalan'ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu belirtti.

"Bir üst mahkemeye başvuracağız"

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Kibriye Tamalan, "Oğlum bir çete grubu tarafından bıçaklanarak, yoğun bakımda yattı. Adli tıp raporları var. Ölümden döndü. Bir hafta boyunca yoğun bakımda yatarak hayat mücadelesi verdi. Biz ailecek şoktayız. Berhan, psikolojik tedavi görüyor, atlatamadı. Yaraları iyileşmedi. İki senedir sınavlara hazırlanamıyor, üniversite sınavlarına girecek ve ağrıları durmuyor. Doktoru izin vermediği için duruşmaya gelmedi. Duruşmaya geldiği zaman sonucun böyle olacağını biliyordu ve gelmek istemedi. Mücadelemiz gençlere örnek olsun. Kasten öldürme suçu nasıl yaralamaya çevriliyor. Bir hakime hanımın karşıt görüşte olması bizi çok sevindirdi. Demek ki dosyada bir kasten öldürme var. Planlı bir şekilde yapılmış bir olay. Çünkü bir gün önceden olayda çocuk söylüyor. Ölüm fermanınızı imzalayacağım diyor. Planlanmış bir şey açık açık ortada yazışmaları var. Kamera görüntüleri var. Bıçak zaten sadece yaralayan çocukta var. Hiçbir çocukta bıçak yok. Duruşmadaki çocukların hepsi yaralayan çocukta bıçak olduğunu söylüyor. Oğlumu kim bıçakladı, kim öldürmeye geldi? Lütfen herkes bu dosyaya sahip çıksın, incelesin, doğru kararlar versin. Oğlum yaşantısı boyunca rahat yaşasın derdim o. Sırtında 2 bıçak yarası var. Biri akciğerini diğeri omuriliğe bir santim kala bıçak yaraları var. Tabi ki sırtından birçok bıçak yarası var. Ama iki tanesini sokmuşlar. Çocuk yere düşmüş. Öldürdük diye bırakmışlar zaten. Kanlar içinde kalmış çocuk nasıl kalksın, arayamamış kimseyi. Mahkeme 3 yıl ceza verdi fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çileler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için kasten öldürmeye teşebbüs yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyorum. Vicdanı olan insanlar lütfen doğru kararlar versin" dedi. - İSTANBUL

Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Vefat, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu İdam cezasından kaçıp geldi, koca şiddeti gördü! Öldüresiye dövüp mezarını kazmış İdam cezasından kaçıp geldi, koca şiddeti gördü! Öldüresiye dövüp mezarını kazmış Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi

Son Dakika Haberleri
14:30 Uganda'da feci ölüm! Top oynarken yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi
13:36 Yoğun bakım sorumlusunun "Vakalar artmadı, patladı" sözleri salgındaki endişe veren durumu gözler önüne serdi
13:31 Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi
13:13 Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?
12:51 Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular
12:46 Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı
12:36 1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar         
14:54
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt         
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi         
14:27
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız         
14:23
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor         
12:56
Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı         
12:00
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi 'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi         
11:27
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 15:17:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei