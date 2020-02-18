Liseli Didem'den 9 gündür haber yok - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 9 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden Didem Turan'ı arama çalışmaları devam ediyor.



Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin- Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 17 yaşındaki Didem'den 9 gündür haber alınamıyor. Aşkale Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Didem, iddiaya göre, 10 Şubat Pazartesi günü annesi ve üvey babası ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine çevrede bulunan büyün güvenlik kameraları incelendi. Didem'in en son Aşkale- Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkiine doğru gittiği tespit edildi. O günden itibaren en son görüldüğü yer ve Karasu Nehri çevresinde aranan Didem'den bir ize rastlanmadı.



"Kızımın sıkıntıları vardı, içine kapanıktı"



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan üvey baba Yüksel Duman, "Ailesel tartışma yüzünden sinirlenip gitti. Kızımın biraz sıkıntıları vardı, içine kapanıktı. Gençliğin vermiş olduğu cehalette vardı biraz, bizde de cahillik var tabi. Biraz münakaşa ettik, bize sinirlenip evden çıktı. Haber alamadık daha arıyoruz. En son Didem'i yolda görüldüğünü söyledi köyden birileri. Emniyete bildirmişler, yolun kenarında duruyormuş. Yolun karşısına geçip gittiğini ya da başka bir şey olduğunu gören olmamış. Bize bir ihbar ya da bilgi gelmedi. Emniyet ekiplerimiz her türlü aramayı yapıyor. Kar, kış, soğuk demeden suyun içinde bile arıyorlar" dedi.



"Sesimizi duyuyorsan, bizi görüyorsan geri gel"



Bu duruma çok üzgün olduklarını belirten ve Didem'e seslene Duman, "Didem sen beni herkesten iyi tanıyorsun, seni çok severim bilirsin bunu da. Sana kızsam da, bağırsam da her zaman iyiliğini istediğimi biliyorsun. Hani okulunu bitirecektin? Hani hep beraberdik, ayrılmayacaktın yanımızdan? Niye gittin? Niye bizi duruma soktun? Sesimizi duyuyorsan, bizi görüyorsan gel. Biz seni çok seviyoruz" şeklide konuştu.



Öte yandan polis ekipleri, kayıp Didem'in okul arkadaşları, komşuları, öz babası, dayıları ve akrabalarının da aralarında bulunduğu birçok kişinin ifadesine başvurdu. Ayrıca genç kızın evden ayrıldıktan sonra cep telefonunu kapattığı ve telefonun hiç açılmadığı tespit edildi. Didem'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ERZURUM