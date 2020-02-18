Liseli Didem'den 9 gündür haber yok - Son Dakika
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Liseli Didem'den 9 gündür haber yok

7 saat önce

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle tartışıp, 9 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Didem Turan'a (17), ulaşılamadı.

Liseli Didem'den 9 gündür haber yok, System.String[]

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle tartışıp, 9 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Didem Turan'a (17), ulaşılamadı. Didem'i arama çalışmaları, sabah saatlerinden itibaren sürdürüldü. Ekipler, ilçe merkezi, köyler ve boş arazi ile durdurdukları araçları didik didik arıyor.

Aşkale'nin Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin- Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü, Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da, annesi ve üvey babası ile tartışıp, evden ayrıldı. O günden itibaren her yerde aranan Didem'den ize rastlanmadı. Polis ekipleri, genç kızın okul ve mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayılarının da aralarında bulunduğu birçok kişinin ifadesine başvurdu.

Polis, ilçe merkezinde, jandarma da kırsalda çalışmalarını 9'uncu günde de sürdürdü. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 10 derece olduğu bölgedeki arama çalışmalarında jandarma, kapısında onlarca köpeğin bağlı bulunduğu yerleri dahi girip, kontrol ediyor. Didem'i bulmak için tüm metruk binaları tek tek kontrol eden jandarma, büyük kayaların altında oluşan oyuklara da bakıyor. Arazide yapılan aramalar dışında jandarma, yol kontrollerinde durdurduğu araçları da inceleyip, şoför ve yolculardan genç kızı görmeleri halinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

Jandarmanın durdurduğu köy minibüsündeki yolculardan Ayşe Kara, "Herkes gibi biz de köyümüzde arama yaptık. Herkes Didem için seferber olmuş durumda. Jandarma ve polisin dışında biz köylülerde onu arıyoruz. Umarım sağ salim bulunur" diye konuştu.


Jandarma, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
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