Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı - Son Dakika

Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı

6 saat önce

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Didem Turan'ı (17) arama çalışmaları sürüyor.

Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı, System.String[]

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Didem Turan'ı (17) arama çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma karada çalışmalarını sürdürürken, bugün ise dalgıçlar Turan'ı Karasu Nehri'nde aradı.

Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin- Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında annesi ve üvey babası ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Turan geri dönmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Bir sonuç alamayan aile, Aşkale İlçe Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Didem Turan'ın bulunması için polis ve jandarma çalışma başlattı.

AFAD DALGIÇLARI NEHİRDE ARADI

Aşkale- Erzincan karayolu istikametine gittiği görülen Didem Turan için Karasu Nehri'nde arama yapıldı. Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları, nehir yatağını gezdi, bazı yerlerde suya girerek arama yaptı. Dalgıçlar, HES göletini de kontrol etti. Ancak, gün boyu yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.


Erzurum, Karasu, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
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