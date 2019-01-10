Son Dakika Haberleri: Liseli Emine Çatıdan Düşüp, Öldü

Liseli Emine Çatıdan Düşüp, Öldü

52 dakika önce

Burdur'da lise öğrencisi Emine B. (17), öğle yemeği için gittiği halasının evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısından düşüp, öldü.

Liseli Emine Çatıdan Düşüp, Öldü, System.String[]
Burdur'da lise öğrencisi Emine B. (17), öğle yemeği için gittiği halasının evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısından düşüp, öldü. Genç kızın intihar ettiği ihtimali değerlendiriliyor.
Burdur'da lise öğrencisi Emine B., bugün öğle yemeği için okul çıkışı halasının Konak Mahallesi Sebzeci sokaktaki evine geldi. Halası yemek hazırladığı sırada Emine B., 4 katlı binanın çatısından düştü. Önce yerden yüksekliği 2 metre olan zemindeki kömürlük çatısına çarpan Emine B., daha sonra da zemine düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Emine B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Emine B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis Emine B.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

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