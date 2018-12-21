Son Dakika Haberleri: Liseli Emre, 'Yan Bakma' Kavgasında Bıçaklandı

Liseli Emre, 'Yan Bakma' Kavgasında Bıçaklandı

11 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, lise öğrencisi Emre Arıkan (18) karnından yaralandı.

Liseli Emre, 'Yan Bakma' Kavgasında Bıçaklandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, lise öğrencisi Emre Arıkan (18) karnından yaralandı. Olay sonrası kaçan ve Arıkan'ı bıçakladıkları öne sürülen F.B. (19) ve O.U. (20), polis ekiplerince yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi'nin karşısında meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre, birbirlerine yan baktıkları gerekçesiyle kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, lise son sınıf öğrencisi Emre Arıkan, karnından yaralandı. Çevredeki öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arıkan, sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kavgada Emre Arıkan'ı bıçakla yaralayıp, kaçtıkları ileri sürülen F.B. ve beraberindeki O.U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:24 Kaynak: DHA

Polis, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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