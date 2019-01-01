Liseli Eren ve Kamil, Motosiklet Kazasında Öldü
1 saat önce
HATAY'ın Arsuz ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki lise öğrencileri Eren Tultak (15) ve Kamil Ekenel (16), yaşamını yitirdi.
HATAY'ın Arsuz
ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki lise öğrencileri Eren Tultak (15) ve Kamil Ekenel (16), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Arsuz'a bağlı Arpaçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İskenderun Anadolu Lisesi
öğrencileri Eren Tultak ve arkadaşı Kamil Ekenel, üzerinde bulundukları motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu yola savruldu. Liselilerin ağır yaralandığı kazayı görenler, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tultak ve Ekenel'i ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Eren Tultak ve Kamil Ekenel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:42 Kaynak: DHA
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi
Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı
AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi