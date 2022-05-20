Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

20.05.2022 22:32

Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra aynı bıçakla kendine zarar verdi.

Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra aynı bıçakla kendine zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayda B.A. (15), eski kız arkadaşı G.O. ile buluştu. İddiaya göre, bir süre sonra ikilinin arasında tartışma çıktı. B.A., çıkan tartışmada yanındaki bıçak ile G.O.'yu bıçakladı. G.O., boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, B.A.'da bıçak ile intihara teşebbüs ederek kendine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı G.O. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, B.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de mezarlıkta geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
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Kaynak: İHA

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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