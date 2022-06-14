Liseli Gamze Açar'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Liseli Gamze Açar'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi

14.06.2022 15:51
Liseli Gamze Açar'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin görülen davada sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker tahliye edildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin görülen davada sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker tahliye edildi.

Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen ise duruşmaya ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Devre mülk satışı yapan bir firmanın satış danışmanı olarak kendini tanıtan kişilerce Kızılcahamam'daki termal otele giden Gamze Açar, otelin 5. katından aşağı düşmüş ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması istenerek iddianame hazırlanmıştı.

2 sanığa tahliye kararı

Duruşmada söz alan sanıklar, Açar'ın ölümünde herhangi bir suçlarının olmadığını, hastane aşamasında sürekli Açar'la ilgilendiklerini ve daha önce kendisini tanımadıklarını iddia etti. Sanık avukatları ise maktulün intihara meyilli bir kişi olup olmadığına yönelik Açar'ın dijital materyallerinin incelenmesini ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Sanıkları ve taraf avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme, sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker'in tahliyesine, Açar'ın ölümüne ilişkin olarak maktulün vücudundaki kırıkların düşmeyle mi yoksa atılmayla mı olup olmadığına yönelik Adli Tıp Kurumuna müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı 4 Temmuz tarihine erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mehmet Doğan, Kızılcahamam, Emre Eker, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Liseli Gamze Açar'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Liseli Gamze Açar'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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