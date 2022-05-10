Liseli Gamze'nin 5 kattan düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme tahliye taleplerini reddetti - Son Dakika
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Liseli Gamze'nin 5 kattan düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme tahliye taleplerini reddetti

10.05.2022 20:37

Ankara'da, yaşanan olayda lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği otelin 5'inci katından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri kabul edilmedi.

Gamze Açar (17), 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

63'ER YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın yakınları katıldı.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, önceki celse sanık ve müşteki avukatlarının talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden talep edilen raporun dosyaya girmediğini belirterek, sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, rapor geldikten sonra yeniden savunma yapacaklarını belirtti. Tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Emre Eker ise suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Mahkeme, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Liseli Gamze'nin 5 kattan düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme tahliye taleplerini reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liseli Gamze'nin 5 kattan düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme tahliye taleplerini reddetti - Son Dakika
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