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Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede korkunç detaylar - Son Dakika

Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede korkunç detaylar

27.07.2021 12:28

Lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 kişi hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelilerin, Gamze Açar'a zorla cinsel istismarda bulunduktan sonra yardım istemek için çıktığı balkondan atarak öldürdükleri anlaşıldı.

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. Ardından da iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı otelde 5'inci katta kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüşmeye gittiği, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı. Şüphelilerden Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BALKONDAN ATARAK ÖLDÜRDÜLER

Açar'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanarak 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Rıza Doğan'ın benzer bir şekilde İzmir'de de suça karıştığı belirtildi. Rıza Doğan'ın, İzmir'deki soruşturma dosyasına konu olaydaki gibi kendini patron olarak tanıtıp, hileli hareketlerle güven oluşturduğu ve gece vakti Gamze Açar'ın başka bir yere gidemeyeceğini öngörerek saat 01.30 civarında diğer şüpheliler Mustafa Emre Demirel, Emre Eker, Mehmet Doğan ve Hüseyin Emre Gürgen'in de bulunduğu otelde 506 numaralı odasına götürdüğü belirtildi. Rıza Doğan ve diğer şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde maktule cebir kullanarak cinsel istismarda bulundukları ve işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için maktulü yardım istemek için çıktığı balkondan aşağıya atarak öldürdükleri bildirildi.

Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar

DNA PROFİLLERİ GAMZE'NİN TIRNAKLARINDA

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verildi. Rapora göre Gamze Açar'ın, kıyafetlerinde ve tırnaklarında şüphelilerle uyumlu DNA profilleri bulunduğu, bunun şüpheliler tarafından Açar'a zorla cinsel istismarda bulunulduğu ve maktulün buna karşı koyduğuna delil olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca, sanıkların ifadelerinde Gamze Açar'ın, uyuşturucu krizi sonucu intihar ettiğini ileri sürdükleri; ancak Kimya İhtisas Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Şubesinin raporunda maktulün kanında veya saçında uyuşturucu madde bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

ÇANTASINA UYUŞTURUCU KOYMUŞLAR

İddianame ayrıca sanık Rıza Doğan'ın telefon kayıtlarının incelenmesinde Gamze Açar'a, "Esrar içer misin, içersen alalım" şeklinde teklifte bulunduğu, Açar'ın bu konuda gönüllü olmadığı belirtildi. Gamze Açar'ın çantasından çıkan uyuşturucunun ise öldürülmesinden sonra şüpheliler tarafından konulduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

ZİNCİRLEME CİNSEL İSTİSMAR

İddianamede, "Şüpheliler Rıza Doğan, Mustafa Emre Doğan, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen'in fikir ve eylem birliği içerisinde maktulü zorla otel odasında tutarak birçok kez cinsel saldırıda bulunmak suretiyle 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme olarak cinsel istismar' suçlarını işledikleri, maktulün sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için maktulü öldürmek hususunda ortak suç işleme kararıyla maktulü bulundukları odanın balkonundan aşağı atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları ve bu şekilde üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

5 KİŞİYE 3 SUÇTAN MÜEBBET İSTENDİ

İddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, 5 kişi hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede korkunç detaylar
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede korkunç detaylar
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede korkunç detaylar
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede korkunç detaylar

Ağırlaştırılmış Müebbet, Hüseyin Emre, Mehmet Doğan, Rıza Doğan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede korkunç detaylar - Son Dakika


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