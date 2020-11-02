Liseli Gamze'nin otelde şüpheli ölümüne soruşturma - Son Dakika

ANKARA'da özel lisede eğitim gören Gamze Açar (17) Kızılcahamam ilçesinde konakladığı termal otelin 5'inci katındaki odadan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Başkent'te plazanın 20'nci katından düşen Şule Çet'in ölümüyle benzerlik gösteren Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, devre mülk satışı yapan firmanın adına internette verilen satış danışmanı arandığına ilişkin ilanda yer alan numarayı aradı. Açar, firmada çalıştığını ileri süren görevliler Kızılay'da buluştu. 4 kişi, Gamze Açar'ı Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan otele götürdü. Açar, resepsiyondaki görevliden gizli bir şekilde 5'inci kattaki odaya götürüldü. Dün sabah saatlerinde gürültü üzerine dışarıya çıkan otel görevlileri, Gamze Açar'ı kanlar içinde yerde buldu. Çağrılan ambulansla önce Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Açar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Mayıs 2018'de Ankara'da plazanın 20'nci katından düşen, önce intihar ettiği ileri sürülen; ancak daha sonra 2 kişi tarafından atılarak öldürüldüğü ortaya çıkan Şule Çet'in ölümüyle benzerlik gösteren Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gamze Açar'ın kaldığı otel odasında inceleme yapıldı. Odada eşyaların dağıldığı ve bardık kırıklarının olduğu saptandı. İncelemenin ardından oda ve odanın bulunduğu kat mühürlendi. Açar'ı otele götüren 4 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler, ilk ifadelerinde Gamze Açar'ın pencereden atlayarak yaşamına son verdiğini ileri sürdü.

'İNTİHAR EDECEK BİRİSİ DEĞİLDİ'

Gamze Açar'ın cesedi, Ankara Adli Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra ailesine teslim edildi. Açar'ın yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genç kızın intiharına inanmadıklarını söylediler. Açar'ın sınıf arkadaşı Kardelen Yıldız, "Gamze asla intihar edecek bir insan olmadı. Çok fazla hayali vardı. Okul içinde okul dışında neşe kaynağımızdı. Bu olay bizi derinden üzdü Gamze'nin başına geldi. Bu olay Şule Çet'in ölümüne çok benziyor. Başka Şule Çet'ler, başka Gamze'ler ölmesin artık" dedi. Yağmur Dönmez ise Gamze'nin hayat dolu olduğunu anlatarak, "Sanmıyorum intihar edeceğini, intihara karşıydı ve bunu saçma buluyordu. Daha kaç Gamze ölecek? Gamze için adalet istiyoruz" diye konuştu. Fırat Şenyiğit de olayın peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

OTEL GÖREVLİSİ: EŞYALAR DAĞINIKTI

Otel görevlisi ise söz konusu odanın yıllık devre mülk olarak firmaya kiralandığını, genç kızın gizli bir şekilde odaya çıkarıldığını öğrendiklerini söyledi. Görevli, sabaha karşı gürültü üzerine dışarıya çıktıklarında Gamze'yi kanlar içinde gördüklerini, odada da eşyaların dağınık şekilde olduğunu belirtti.

'17 YAŞINDAKİ KIZIN BİZİMLE ÇALIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL'

?İlanda ismi kullanılan firmanın satış müdürü Recep Burulday ise "Normalde bizim çalışan personelimiz 9 ve 12'nci katlarda kalıyor. O kişiler önce gelip burada 5'inci kattaki misafir odalarına yerleşiyor. Ardından da kızı gece geç saatlerde getiriyorlar ve resepsiyona çaktırmadan odaya alıyorlar. Zaten 17 yaşındaki bir kızın bizimle çalışması veya otele giriş yapması mümkün değil. O kişiler kendilerince internetten ilan vermişler. Bizim kendi çalıştığımız şirket ile kesinlikle hiçbir alakaları yok. Biz kendi firmamız olarak bu otele aylık ücret veriyoruz ve çalışanlarımız burada kalıyor. O gelen kişilerden birinin adı R. ve yanındakilerle birlikte gözaltında" diye konuştu.

Şirket sahibi Gökbay ise "Gözaltına alınan 5 kişi var ve onlar kendilerince bir ilan vermiş. Ayrıca onların bizimle hiçbir alakaları yok, şirketimin adını da verdikleri ilanda kullanmamışlar zaten ki kullanmaları da mümkün değil" ifadelerini kullandı.