Liseli genç karnına bıçak sapladı - Son Dakika

Burdur merkezde Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi M.Ç. (17), göl kenarında yanına aldığı bıçağı karnına saplayıp intihar girişiminde bulundu. Kanlar içinde kalan M.Ç.'yi gören çevredekiler durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ç. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur 'da lise öğrencisi genç kız göl kenarına giderek karnına bıçak sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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