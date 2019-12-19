Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika

Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lise öğrencisi Muhammet Zeki B. (16), kız arkadaş meselesi nedeniyle husumetli olduğu Emre A. (18) tarafından çıkan tartışmada kurusıkı tabancayla vurularak yaralandı.

Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lise öğrencisi Muhammet Zeki B. (16), kız arkadaş meselesi nedeniyle husumetli olduğu Emre A. (18)  tarafından çıkan tartışmada kurusıkı tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp, evine giden lise öğrencisi Muhammet Zeki B., daha önce kız arkadaş meselesinden tartıştığı Emre A. ile karşılaştı. İkili arasında yine tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşünce, Emre A. kurusıkı tabancayla, Muhammed Zeki B.'ye, yakın mesafeden 6 el ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Muhammet Zeki B., yaralanırken, Emre A. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Muhammet Zeki B. sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla Emre A., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
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