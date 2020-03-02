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Liseli genç şef adayları, “Yetenek Avı” projesinde yarıştı
40 dakika önce
TÜROB'un, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında düzenlenen yarışma, 3. yılında da genç yetenekleri bir araya getirdi.
TÜROB'un, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında düzenlenen yarışma, 3. yılında da genç yetenekleri bir araya getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05
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