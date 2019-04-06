Son Dakika Haberleri: Liseli Gence Çarpıp Böyle Kaçtı

Liseli Gence Çarpıp Böyle Kaçtı

9 dakika önce

Esenyurt'ta, vicdansız sürücü lüks aracıyla bir kıza çarpttı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Esenyurt'ta, vicdansız sürücü lüks aracıyla bir kıza çarpttı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı bu kadarına da 'pes' dedirtirken bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza, geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks bir araba öğrencilerden birine çarptı.Tam kaldırıma çıkacağı esnada aracın çarptığı genç kız, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırıma düştü. Sürücü feci şekilde çarptığı kızı o halde bırakarak yoluna devam etti. O anda güvenlik kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde öğrencilerin arkasından gelen sürücünün, bir kıza çarptığı diğer öğrencinin ise şans eseri kurtulduğu görülüyor. Kaza sonrası yerden başını tutarak kalkan kızın yardımına ise yanındaki arkadaşı koştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:31 Kaynak: İHA

Esenyurt, Güncel
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