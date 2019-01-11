Son Dakika Haberleri: Liseli Genci Öldüren Zanlı Tutuklandı

Liseli Genci Öldüren Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Liseli genci öldüren zanlı tutuklandı Adana'da yan bakma meselesi yüzünden kavga ettiği liseli genci öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandıADANA - Adana'da yan bakma meselesi yüzünden kavga ettiği liseli genci öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Liseli genci öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da yan bakma meselesi yüzünden kavga ettiği liseli genci öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da yan bakma meselesi yüzünden kavga ettiği liseli genci öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 9 Ocak günü merkez Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan lise öğrencisi Azad Çiçek ile İbrahim D. mahallede yan bakma meselesi yüzünden bir süre önce kavga etti. Gençler her karşılaştıkları yerde de tartışmaya devam etti. Önceki gün de İbrahim D. bu duruma bir son vermek için yanına arkadaşlarını alıp Azad Çiçek ile konuşmaya gitti. Ancak konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşünce İbrahim D. yanında getirdiği bıçakla Azad Çiçek'i yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çiçek hayatını kaybetti. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakaladı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İbrahim D. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Adana, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor

Jim Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesiyle İlgili Karikatür Yayınladı Komşularına "Beni Kontrol Edin" Diyen Yaşlı Adam, Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:25:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseli Genci Öldüren Zanlı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]