Liseli gencin feci ölümü - Son Dakika
Üye Girişi

Liseli gencin feci ölümü

23.03.2022 10:47
Liseli gencin feci ölümü

Arnavutköy'de okuldan çıktıktan sonra evine giden lise öğrencisi, ışıklarda beklediği esnada kendisini sıkıştıran otomobilden kaçmak isteyen bir kamyonetin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Arnavutköy'de okuldan çıktıktan sonra evine giden lise öğrencisi, ışıklarda beklediği esnada kendisini sıkıştıran otomobilden kaçmak isteyen bir kamyonetin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.40 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Fenertepe mevki'inde meydana geldi. Lise öğrencisi Ali Ekber İvgin okuldan çıkıp evine gitmek için İETT durağına yürüdüğü esnada karşıya geçmek için ışıklarda beklemeye başladı. Arnavutköy yönünde ilerleyen 35 YE 173 plakalı kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı iddiaya göre, yan şeridinde ilerleyen 34 LL 4908 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucunda manevra yaptı. Yaptığı manevra nedeni ile direksiyonu toplayamayan kamyonet sürücüsü Sığırcı, trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen trafik lambası karşıya geçmek için bekleyen lise öğrencisi Ali Ekber İvgin'in üzerine devrildi. Devrilen trafik lambası ile kamyonet arasında kalan talihsiz genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı İvgin, ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan özel hastaneye ait bir ambulansın durduğu halde yaralı gence müdahale etmeyerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

KALP MASAJI YAPTIK, NABZI ATIYORDU

Kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı, "Burada sarı ışık yandı ben yoldan ilerliyordum bu otomobil sağımdaydı üzerime kırınca durmaya çalıştım. Duramadım kaldırıma çıkıp buraya çarptım direkt çocukta yere düştü tüm suç yan arabada. Durumu nasıl bilmiyorum inşallah kurtulur. Yerde yatıyordu ben kalp masajı falan yaptım nabzı atıyordu ama bilmiyorum" dedi.

Yoldan geçerken kazayı fark edip duran ve yaralıya yardım eden diğer vatandaşlar ise, "Sarı ışık yanarken bir anda fren yaptılar, kamyon ani fren yapınca diğer araç sollamak istedi kamyonet direğe çarptı. Çocuğa kalp masajı falan yaptılar ama direk de çocuğun üzerine düştü. Bir tane özel hastane ambulansı müdahale etmedi çocuğun bilinci yerindeydi sadece sağ bacağını demir sıyırmıştı. Yolun karşısına geçmek için bekliyordu burada ışıklar araçlara kırmızı yanıyordu" şeklinde konuştu.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Liseli gencin feci ölümü
Liseli gencin feci ölümü
Liseli gencin feci ölümü
Liseli gencin feci ölümü
Liseli gencin feci ölümü

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu! Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!

Kamyonet, Kaza, Kalp, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Liseli gencin feci ölümü - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
10:30 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!
10:28 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'la yollar ayrılıyor!
10:23 Isınmak için girdiği trafodan yanarak çıktı! Akıma kapılan gencin yardım çığlığı yürek parçaladı: Ölüyorum ağabey
10:16 Ablası tutuklanan Ciciş Kardeşler'den Esra, o akşam balıkçıda yemek yedi
10:15 Son Dakika: 2021'de işsiz sayısı 121 bin kişi azalmış! Yeni sayı 3 milyon 919 bin kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Liseli gencin feci ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement