Liseli gencin organları umut oldu

SAMSUN'da, trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sedat Şimşek'in (17), organları ailesi tarafından bağışlandı. Şimşek'in karaciğeri ve iki böbreği nakil için Erzurum'a götürüldü.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Sedat Şimşek, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren liseli, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak dün gece Şimşek'in beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Erzurum'dan gelen ekip, ameliyatla aldıkları Şimşek'in karaciğeri ve iki böbreğini, organ bekleyen hastalara nakletmek üzere askeri uçakla Erzurum'a götürdü.

'BAŞKA AİLELER ÜZÜLMESİN'

Baba Mustafa Şimşek , oğlunun beyin ölümünün kesinleşmesinin ardından görevli doktorların kendileriyle görüştüklerini anlatarak, "Ben üzüldüm başka aileler sevinsin dedim. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Nice organ bağışı bekleyen gençlerimiz, çocuklarımız var. Oğlumun organları başka bedenlere can olacak. Biz üzüldük başka aileler üzülmesin" dedi.

AİLEYE TEŞEKKÜR

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa Sarılar da organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Ailesiyle görüştük organ bağışında bulunmaya karar verdiler. Allah razı olsun. Erzurum'dan 3 kişilik bir ekip geldi, organları ameliyatla alıp, askeri uçakla götürdü. Tüm organ bağışında bulunanlara teşekkür ediyoruz. Tüm hastalarımızın yakınlarından Allah razı olsun. Organ bekleyen hastalarımızın neler çektiklerini görüyoruz, tedavileri için ancak bir başka insanın organları gerekiyor. Başka tedavi şansları olmuyor" diye konuştu.

Sedat Şimşek, Vezirköprü ilçesindeki Göl Mahallesi'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek.