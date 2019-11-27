Liseli gençler Bağcılar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda buluştu

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenledikleri bilim şenliğinde güneş enerjisi ile elektrik üretmekten, biyoaktif bileşen gruplarının araştırılmasına kadar bilim alanındaki hünerlerini sergilediler. Gençlerin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı gezen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da geleceğin bilim adamı olmaya aday gençleri tebrik etti.

TÜBİTAK'ın genç bilim insanlarını desteklemek için uygun gördüğü projelerini desteklediği okullardan biri olan Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi. Okulun spor salonunda kurulan fuar alanının açılışını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz yaptı.

"ROBOTLAR ARTIK CİDDİ BİR UNSUR"

Başkan Çağırıcı, bilim şenliğinde sergilenen TÜBİTAK'ın onay verdiği projelerin stantlarını gezip bilgi aldı. Otomatik kalibrasyonlu 3D yazıcıdan CNC makinesi, güneş enerjisi ile elektrik üreten mekanizması gibi cihazların yer aldığı projede en çok dikkat çeken robot el oldu. Çağırıcı, donanımlı eldiveni giyip bluetooth bağlantısıyla el robotunu denedi.

Projede görevli öğrenciler yaptığı açıklamada, "Askeri alanda, endüstriyel alanda, uzay araştırmaları ya da gündelik hayatımızda bilindiği gibi robotlar artık ciddi bir unsur. Bu proje, uzaktan erişimli bir robot elin bomba imha için ya da tehlikeli bir araştırma, deney gibi hassasiyet isteyen alanlarda kullanılabilir bir 'robot el' tasarlamayı amaçlıyor. Böylece insanların güvenlik, sağlık, konfor ihtiyacına cevap vermiş olur" ifadelerini kullandılar.

"BU ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"

Fuardan çok memnun kaldığını söyleyen Başkan Çağırıcı, "Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmaları çok önemli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyduğu bilim şenliği iki gün boyunca devam edecek.