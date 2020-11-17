Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu "ayarda" buldu - Son Dakika

Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu "ayarda" buldu

17.11.2020 10:44

- Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu "ayarda" buldu Gençler, bir ayarla profilleri şikayet etme özelliğini ortadan kaldırıyor, başkası profillerini görüntüleyemiyor Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yapılan bir ayarla birlikte...

- Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu "ayarda" buldu

Gençler, bir ayarla profilleri şikayet etme özelliğini ortadan kaldırıyor, başkası profillerini görüntüleyemiyor

İZMİR - Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yapılan bir ayarla birlikte profillerinin şikayet etme özelliğinin ortadan kaldırıldığını keşfetti. Daha sonra bir güvenlik sorunu daha bulan gençler, kendi profillerini başkalarının görüntüleyemediğini; ancak kendi hesaplarından fotoğraf beğenme, yorum yapma gibi özellikleri kullanabildiğini fark etti. Buldukları sorunların kötü amaçlı kullanabileceğini düşünerek Instagram'a bildiren gençler, iyi bir miktarda para ödülü bekliyor.

Yazılımla uğraşan lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç (17), sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'da vakit geçirirken bir güvenlik sorunu olduğunu keşfetti. Arda Kılıç, ayarlar bölümünde işlem yaparken şikayet etme butonunun işlevini yitirdiğini fark ederek arkadaşı Mert Ergün'e de konudan bahsetti. Mert Ergün de aynı işlemi yaptığında hesabının başkası tarafından şikayet edilemediğini gördü. Bunun üzerine aradan geçen birkaç hafta sonra Mert Ergün, aynı işlemin tersini deneyerek farklı bir sorunla karşılaştı. Ergün, Instagram profilinin başka bir hesap tarafından görüntülenemediğini; ancak kendisinin gönderi beğenme ve yorum yapma gibi özellikleri kullanabildiğini gördü. Daha önce de Instagram'ın açığını bulan ve 750 dolar ücret teklif edilen gençler, bu güvenlik sorununu da Instagram'a bildirdiklerini belirterek iyi bir ödül miktarı bekliyor.

"Kötü amaçla kullanmak isteyenler olabilir"

Bulduğu ilk güvenlik sorunundan bahseden Arda Kılıç, "Instagram'da bizim işletme hesabımız var. Oradan ayar yaparken bir güvenlik sorununu tespit ettik. Bu sorunun sebebiyle birinin profilini şikayet edemiyorduk. Profiline girip şikayet etme butonuna bastığımızda hemen seçenekler kapanıyordu. Bunu kötü amaçla kullanmak isteyenler olabilir. Başkalarını taklit etmelerine rağmen o hesaplarının şikayet edilemeyeceğin dolayı kapanmamasını sağlayabilirler. Birinin fotoğrafını alıp kendi hesabınızdan paylaşsanız dahi o kişi sizi Instagram içerisinde şikayet edemiyor" dedi.

Hesabını başkası göremiyor; ancak kendisi hesabını kullanabiliyor

Arkadaşı Arda Kılıç'ın bulduğu ilk güvenlik sorununun ardından Mert Ergün, bulduğu ikinci sorunu şöyle anlattı:

"Arda ile bulduğumuz ilk güvenlik sorunundan sonra aynı işlemleri tekrar yapmayı denedim. Bu işlemlerin tam tersini denediğimde bu sefer farklı bir güvenlik sorunu ortaya çıktığını keşfettim. Biri Instagram profilime girmeye çalıştığında fotoğraflarımın, takip ve takipçi sayılarımın sıfırlandığı görülüyor. Hesap Instagram tarafından kapatılmış gibi görünse de ben hala hesabımda işlem yapabiliyordum. Birilerini takip edebiliyor, gönderileri beğenebiliyor ve yorum yazabiliyordum. Ancak yaptığım beğeniler ve yorumlar insanların bildirim paneline düşmüyor. Hesabımı şikayet edemiyorlar.

Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu ayarda buldu
Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu ayarda buldu
Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu ayarda buldu
Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu ayarda buldu

Sosyal paylaşım sitesi, Instagram, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Liseli gençler Instagram'ın güvenlik sorununu 'ayarda' buldu - Son Dakika


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