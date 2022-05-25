Liseli gençler otomobilin altında kalıp yaralandı - Son Dakika
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Liseli gençler otomobilin altında kalıp yaralandı

25.05.2022 09:21
Liseli gençler otomobilin altında kalıp yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alt geçidi kullanmayıp ana yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 gence bir otomobil çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alt geçidi kullanmayıp ana yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 gence bir otomobil çarptı. Kaza sonrası iki genç yaralandı.

Kaza, Gemlik-Orhangazi ana yolu Göl Yolu kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Gemlik'ten Orhangazi istikametine seyir halinde olan Murat Terzi'nin (46) kullandığı 34 CJE 794 plakalı otomobil Orhangazi'de göl yolu ışıklı kavşağına geldiği sırada, yaya geçidi ve alt geçidi kullanmayarak karşıya geçmek için aniden yola fırlayan 14 yaşındaki Behzat. C.Y ve Umut K. (17) isimli gençlere çarptı.

Otomobilin çarptığı iki genç yolun kenarına savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı iki gencin yanına koşarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine sevk edilen iki ambulans kısa sürede olay yerine gelerek iki yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine sevk etti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, iddialara göre otomobilin çarptığı iki gencin olay yerine yakın bölgede bulunan yaya ve alt geçidi kullanmayıp yasak olan yol üzerinde karşıya geçmeye çalıştıkları öğrenildi. - BURSA

Liseli gençler otomobilin altında kalıp yaralandı
Liseli gençler otomobilin altında kalıp yaralandı
Liseli gençler otomobilin altında kalıp yaralandı
Liseli gençler otomobilin altında kalıp yaralandı

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Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Liseli gençler otomobilin altında kalıp yaralandı - Son Dakika


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