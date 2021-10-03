LİSELİ GENÇLER, SOKAK HAYVANLARINA KIŞLIK KULÜBE YAPTI - Son Dakika

EDİRNE Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için etkinlik düzenledi. Tahtalardan kulübe yapan üyeler, bunları şehrin birçok noktasına bırakarak sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşıladı.

Liseli gençlerin oluşturduğu ELHAYDO, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri 'Kulübe Yapma' etkinliği dolayısıyla Edirne Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Barınağı'nda buluştu. Belediyenin de malzeme desteği ile liseli gençler, ellerine çekiç ve keser alarak tahtalardan kulübe yaptı.

Etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu de katılarak destek verdi.

Liseli gençlerin duyarlılığından çok memnun olduklarını belirten Tanrıkulu, "Gerçekten liseli kardeşlerimiz çok duyarlılar çünkü dünyayı onlar yönetecekler. Onların güzel duygularının şimdiden filizleniyor olması, bizi çok mutlu ediyor. Hepsi güzel yürekleri olan gençlerimiz. Edirne Belediyesi olarak biz de çalışanlarımızla destek veriyoruz. Sokak canlarımızın bulunduğu noktalara, NATO bölgesine, Sarayiçi'ne, eski çöplük alanına koyulacak bu kulübeler" dedi.

'ETKİNLİĞİMİZE ÇOK DESTEK VEREN OLDU'

Topluluk Başkanı Emir Yenibaş da amaçlarının 4 Ekim'e dikkat çekmek ve genç nesillere hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Yenibaş, "Bu sene çok güzel bir etkinliğe imza attık, çok destek veren oldu. Aynı zamanda şehir içindeki hayvanlarımıza daha çok yardım etmeye çalışıyoruz çünkü daha önce çöplük bölgesi için ya da NATO'daki hayvanlarımızın önceden yapılan kulübeleri sağlam durumda. Şu anda, bugün şehir içindekiler ve Sarayiçi'ndeki köpekler için kulübeler yapıyoruz. Bu seneki etkinliğimizi onlara ithaf ediyoruz. Etkinliğimizin 3'üncüsünü yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü liseli gençlerin bunu misyon edinip her sene düzenli olarak bir etkinliği yapması, Edirne'nin genç neslinin duyarlılığını gösteriyor. O nedenle tüm gelen arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. Etkinliğe katılan gençler, yaklaşık 2 saat boyunca kulübe yaptı. Kulübeler şehir içinde ve Sarayiçi bölgesinde belirlenen alanlara konulacak.