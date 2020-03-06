Liseli gençler yardıma muhtaç ailelere destek oluyor - Son Dakika

Tokat'ta özel bir lisede öğrenim gören öğrenciler, "Çevreye Karşı Duyarlılık Projesi" kapsamında yardıma muhtaç ailelerin evine gidip eksiklerinin giderilmesine yardımcı oluyor.

Okulda hayata geçirilen "Çevreye Karşı Duyarlılık Projesi" kapsamında kentteki yardıma muhtaç aileler ile engelliler belirleniyor.

Daha sonra okul öğretmenleri ile öğrenciler, bu ailelerin evine giderek ihtiyaç duyulan işleri yapıyor.

Öğrenciler, gittikleri evde tamir, düzenleme, temizlik gibi işleri görüyor, yaşlıların tansiyonlarını ölçüp genel sağlık durumlarını kontrol ediyor, beslenme önerilerinde bulunuyor.

Böylece öğrenciler hem sosyal sorumluluklarını yerine getirerek yardımlaşma ve dayanışmayı öğreniyor hem de okulda öğrendikleri bilgileri pratiğe döküyor.

Lise müdürü Mustafa Oğul, AA muhabirine yaptığı açıklamadı, projeye geçen eğitim öğretim yılından bu yana sürdürdüklerini, bugüne kadar 10 ailenin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Öğretmenlerinin tanıdığı ihtiyaçlı ailelerden yola çıkarak projeyi geliştirdiklerini anlatan Oğul, hem maddi hem de manevi anlamda yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Oğul, "Kendi tadilatlarını yapamayacak aileleri tespit edip ekiplerimizle evlerine giderek eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Böylece ailelerin önemli bir eksiğini gidermiş oluyoruz." dedi.

Proje sayesinde öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılıklarının geliştiğini vurgulayan Oğul, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi kimya, elektrik elektronik, sağlık alanları olarak ekiplere ayırdık. Evde yapılabilecek elektrik işlerini elektrik ekibimiz, hijyen ile ilgili işleri kimya, sağlık sorunu ile ilgili sorunları da sağlık ekiplerimiz üstlendi. Bu şekilde güzel dönüşler aldık. Biz de çok mutlu olduk. Amacımız Tokat'taki bu ailelere ulaşmak, elimizden geldiğince katkı sağlamak. Projeye bundan sonra da devam edeceğiz."

Okulun 11'nci sınıf öğrencisi Adem Karaca da ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin evine gidip elektrik tesisatıyla ilgili eksiklerini giderdiği ve muayeneden geçirdiği iki çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Demir ise çok duygulandığını belirterek, öğrencilere teşekkür etti.