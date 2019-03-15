Son Dakika Haberleri: Liseli Gençlerden Anlamlı Etkinlik

Liseli Gençlerden Anlamlı Etkinlik

20 dakika önce

Maltepe'de bir lisede okuyan 30 öğrenci, lösemiye dikkat çekmek ve lösemi hastası çocuklara destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı.

Liseli Gençlerden Anlamlı Etkinlik, System.String[]
Maltepe'de bir lisede okuyan 30 öğrenci, lösemiye dikkat çekmek ve lösemi hastası çocuklara destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı. Oyuncu Alper Türedi de etkinliğe katılarak, gençlerin saçlarını tıraş etti.

Maltepe'de Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Lisede okuyan 30 genç, lösemi hastalarına moral vermek ve destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı. Gençler saçlarını kazıtarak, lösemi hastası olup da saçlarını kaybeden çocuklar için farkındalık oluşturmayı amaçladı. 'Mutluluk almakla değil vermekle olur' diyen liseli gençler, gerçekleştirdikleri bu anlamlı etkinlikle adeta yüreklere dokundular. Gençler, saçlarını kestirdikten sonra okul bahçesine panolar koyarak, burada lösemi hastası olan bazı çocukların fotoğraflarını sergilediler.

Etkinliği organize eden Okul Başkanı Yusuf Demirci, okulunun bu etkinliğe ev sahipliği yapmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirtti. Demirci, "Amacımız lösemili çocuklara moral ve destek vermektir. Onlarla eşit olduğumuzu, onlarla aynı dünyada yaşadığımızı, onların bizden hiçbir şekilde farklı olmadığını göstermektir. İlham kaynağı olabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Liseli gençlerin imza attığı bu anlamlı etkinliğe oyuncu Alper Türedi de katılarak destek verdi. Gençlerin saçlarını makine ile tıraş eden Türedi, "Her lise ve üniversitede yaptığımız gibi burada da biz buradan da davet aldık, burada sunum yaptık. Bizim sunumumuzdan etkilenen arkadaşlarım kanser tedavisi görüp, tedavinin yan etkilerinden dolayı saçları dökülen kardeşlerine destek olabilmek, farkındalık yaratabilmek ve 'biz sizi anlıyoruz' mesajı verebilmek içi 30 öğrenci saçlarını kazıtma kararı aldılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bayağı bir farkındalık olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Maltepe, Güncel
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