Son Dakika Haberleri: Liseli gençlerden, çocuk istismarına karşı sanatsal eylem
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Liseli gençlerden, çocuk istismarına karşı sanatsal eylem

2 saat önce

İZMİR'de, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen bir grup liseli, çocuk istismarına dikkat çekmek için ellerinde dövizlerle müzik etkinliği düzenledi.

Liseli gençlerden, çocuk istismarına karşı sanatsal eylem, System.String[]
İZMİR'de, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen bir grup liseli, çocuk istismarına dikkat çekmek için ellerinde dövizlerle müzik etkinliği düzenledi.
'Ölen Dünya Platformu' ismiyle bir araya gelen ve ellerinde 'Çocuk bedeninden elini çek', 'Çocuk istismarına hayır', 'Çocuk kirlenirse dünya kirlenir' dövizleri taşıyan bir grup liseli genç, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, çocuk istismarı suçuna dikkat çekmek için müzik dinletisi etkinliği düzenledi. Etkinlik öncesinde konuşan platform sözcüsü Berktuğ Mutlu, "Bizler sanatın ve sanatçının gücüne inanan gençler olarak, bugün burada, İzmir'in en kalabalık yerlerinden birinde şarkı söyleyerek çocuğa karşı işlenen her türlü istismar suçuna dikkat çekmek istedik. Onlar bizim geleceğimizdir ve geleceğimizi istismar ettirmeyeceğiz" dedi.
Ardından kendisine ait besteleri de olan 16 yaşındaki lise öğrenci Ali Özsoy, gitar eşliğinde çeşitli şarkıcı ve gruplardan şarkılar okudu. Özsoy'a platform üyeleriyle, yoldan geçerken gençleri görüp, duran kentliler de eşlik etti. Gençler, yaklaşık bir saat süren dinletinin ardından dağıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:17 Kaynak: DHA
Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İzmir, Güncel
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