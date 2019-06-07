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Liseli gençlerden örnek davranış

1 saat önce

Rize'de bir grup lise öğrencisi, "Hediye Gemisi Projesi" kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla kanser hastası çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla hediye aldı.

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Rize'de bir grup lise öğrencisi, "Hediye Gemisi Projesi" kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla kanser hastası çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla hediye aldı.
Ali Metin Kazancı Rize Lisesinde bazı öğrenciler, okul müdürü Cemil Metoğlu ve öğretmenlerden Serpil Gökçe'nin önderliğinde "Hediye Gemisi Projesi"ni başlattı.
Yıl boyunca öğrenciler, okul harçlıklarından artan parayı biriktirdi.
Biriktirdikleri parayla Ramazan Bayramı öncesinde çeşitli hediyeler alan öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Hemotolojisi ve Onkolojisi Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, onlara hediyelerini verdi.
Metoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile çocukları yaşadıkları zorlu süreçte yalnız bırakmamayı amaçladıklarını söyledi.
Çocukların farkındalık oluşturmak adına örnek bir çalışma yaptığına işaret eden Metoğlu, "Onları mutlu edebilmek amacıyla okulumuz öğretmenleri ve öğrencilerin katkılarıyla alınan bayram hediyelerini çocuklarımız ve aileleriyle paylaştık. Onları bir gün değil, sürekli hatırlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek adına yaptığımız çalışma inşallah sürekli olur. Çıktığımız bu yolda projenin amacına ulaştığını görmek bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:04 Kaynak: AA
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