Liseli gençlerden virüsü önleyecek akıllı otobüs tutacağı - Son Dakika

Liseli gençlerden virüsü önleyecek akıllı otobüs tutacağı

Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler korona virüsün yayılmasını engelleyecek çok önemli bir keşfe imza attı.

Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler korona virüsün yayılmasını engelleyecek çok önemli bir keşfe imza attı. Genç kaşifler, günlük hayatta milyonlarca insanın kullandığı toplu taşıma araçlarında insanların virüsten korunmasını sağlamak adına dezenfektanlı el tutacakları üretti.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının insanlar arasında yayılmasının önlenmesi adına bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinden bilim adamları yeni buluşlar ortaya koyarken, bu konuda belki de en etkili icatlardan birine Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri imza attı. Normalleşme süreciyle birlikte günlük yaşamda çok sık kullanılan, toplu taşıma araçlarının hemen hemen hepsinde bulunan tutacak bölümleri, adeta mikrop saçıyor. Her gün binlerce kişinin kullandığı tutacaklar, virüsün yayılması adına da müsait bir ortama sahip. Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencileri dikkat edilmezse virüsün çok hızlı şekilde insanlara bulaşmasına neden olabilecek olan bu tutacaklar için önemli bir buluş gerçekleştirdi. Genç kaşifler, üzerinde dezenfektan haznesine sahip otobüs tutacakları icat etti. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar, tutacağı tutmadan önce ellerini koydukları deri bölümü çekerek içerisinde dezenfektanın yer aldığı hazneden geçirecek. Bu şekilde hijyenik hale getiren tutacak sayesinde, toplu ulaşım araçları daha sağlıklı olacak. Korona virüsün özellikle temas yoluyla hızlı bir şekilde yayıldığı düşünülürse, bu icat salgının yayılmasının önlenmesinde büyük bir öneme sahip.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Aile ve Politikalar Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek genç kaşifler ile bir araya geldi. Bu önemli buluşun sahipleri olan 11. sınıf öğrencileri Ahmet Kenan Çilingir, İsmail Konak ve Yunus Emre Meraklı, Başkan Dündar'a hijyenik tutacak adını verdikleri buluşları hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin ağzından hijyenik tutacağın nasıl çalıştığı hakkında bilgi alan Başkan Dündar, virüsün toplu taşımalarda yayılmasının önlenmesi adına önem taşıdığını söyledi.


Tutacaklar hastalık riski taşımayacak


Başkan Dündar, öğrencileri önemli buluşları için tebrik ederek, "Korona virüs hepimizin bildiği üzere en çok temas yoluyla bulaşıyor. Bu yüzden özellikle el temizliğimiz büyük önem taşıyor. Toplu taşımaya bindiğimizde illa ki bir yerlere dokunmak ve tutunmak durumunda kalıyoruz. Özellikle ayakta giden yolcular, yolculuk esnasında sarsılmamak adına tutacakları kullanmak durumunda kalıyor. Virüsü taşıyan bir kişinin bu tutacaklardan birini tutması, hastalığın birçok kişiye bulaşmasına neden olabilir. Ancak genç öğrencilerimiz, bu konuda önemli bir buluş yapmış. Bu icat sayesinde tutacakları kullanacak kişiler, hem tutacağı hem de ellerini dezenfekte ederek kendi sağlıklarını kendileri sağlamış olacak" dedi. - BURSA

Koronavirüs, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Liseli gençlerden virüsü önleyecek akıllı otobüs tutacağı - Son Dakika

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