Liseli Gençlere Sömestr Tatilinde Akademik Eğitim Fırsatı

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından 9-10-11 ve 12. Sınıflar için düzenlenen Lise Kış Okullarına kayıtlar devam ediyor. Yabancı Diller Okulu ve Sosyal Bilimler Okulu olmak üzere 5'er günlük 2 temel gruba ayrılan İHÜ Lise Kış Okulu'nda lise öğrencileri, 5 günlük dolu dolu bir programla üniversite yaşamını tecrübe edecek, aldıkları teorik eğitimleri etkinlik ve gezilerle pekiştirecekler.

Sosyal Bilimler Okulu'nda lise öğrencileri, uzman akademisyenlerden Medya ve İletişim, Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih, Hukuk, Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Ekonomi, İşletme, İslami İlimler ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında Üniversite Dersleri alıp, Türkiye ve dünya çapında tanınmış akademisyenlerle tanışma fırsatı yakalayacaklar.

Yabancı Diller Okulu'nda ise "Şehir Hayatı", "Tarihi Mekanlar", "Geleneksel Meslekler", "Medya Dünyası" ve "Yemek" temalı dersler ve etkinliklerle yabancı dillerini ilerletecekler.

Sosyal-kültürel etkinliklerle kampüs hayatının bire bir yaşanacağı İHÜ Lise Kış Okulu kapsamında, öğrencilerimiz, derslerde aldıkları eğitimlerini, çeşitli gezi ve etkinliklerle sektörel deneyim haline dönüştürecek. Bu kapsamdaki etkinliklerden biri de Türk Hava Yolları Gezisi ve incelemeleri olacak. Havacılığa ilgi duyan lise öğrencilerine bu alanda neler yapılabileceğine dair bilgilerin verileceği eğitimde, gençler havacılığın her alanı ile tanışacak. Ayrıca öğrenciler Airbus A 380 kullanma deneyimi de yaşayacak.

Bunun yanı sıra İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde verilecek eğitimlerle başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak hazırlık ve doğru davranış biçimlerini kazandırmak hedeflenmekte.

Bir diğer etkinlik olan "Karanlıkta Diyalog" deneyiminde öğrencilerimizin dokunarak, koklayarak ve duyarak yeni ve farklı bir biçimde görmeleri sağlanarak, unutulmaz bir yolculuğa çıkartılacak. İHU Lise Kış Okulu Öğrencileri İstanbul'u; İstanbul'a özgü o eşsiz ses, koku, doku ve sıcaklıklarıyla "görme"nin yeni yollarını keşfedecekler.

Sessizlikte Diyalog etkinliğinde ise; tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişim keşfedilecek, empati kurma yeteneği ile birlikte farkındalığın artması sağlanacak.

Yabancı Diller Okulu Öğrencileri ise eğitimlerini Golden Horn Tour, Balat Tour, Grand Bazaar Tour ve TRT World Tour etkinlikleri ile pekiştirecekler.