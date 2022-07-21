LİSELİ GENÇLERİN ELEKTRİKLİ 'PAYİDAR'I TEKNOFEST'DE - Son Dakika
Üye Girişi

LİSELİ GENÇLERİN ELEKTRİKLİ 'PAYİDAR'I TEKNOFEST'DE

21.07.2022 09:37
LİSELİ GENÇLERİN ELEKTRİKLİ 'PAYİDAR'I TEKNOFEST'DE

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan yarış pistinde düzenlenen Teknofest Efficiency Chalenge Elektrikli Araç Yarışları'na, Sakarya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri 7 ayda tamamladıkları elektrikli klasik görünümlü bir araçla katıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan yarış pistinde düzenlenen Teknofest Efficiency Chalenge Elektrikli Araç Yarışları'na, Sakarya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri 7 ayda tamamladıkları elektrikli klasik görünümlü bir araçla katıldı. 300 kilo ağırlığındaki elektrikli araç tasarımıyla ilgi çekti. Yarışlara iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen takım kaptanı Eren Avcı, Otomobillerin ilk çıkışı elektrikli klasik tarzda otomobillerdi. Biz de atıfta bulunmak amacıyla şu anki elektrikli aracımızı tamamen klasik bir şekilde tamamladık. Aracımızın adını 'Payidar' koyduk dedi.

Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Teknofest Efficiency Chalenge Elektrikli Araç Yarışları, Elektromobil (Batarya beslemeli), Hidromobil (Hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride yapılacak. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına 55 elektromobil, 9 hidromobil olmak üzere 64 takım katılıyor. Sakarya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri ise bu yıl yarışlara 'Payidar' adını verdikleri klasik tasarımlı bir araçla katıldı. Lise öğrencilerinin yaptığı 'Payidar' görünümüyle ilgi çekti.

İLK OTOMOBİLLERDEN ETKİLENDİLER

7 ayda yaptıkları araçlarıyla ellerinden gelenin en iyisini pistte göstermeye çalışacaklarını söyleyen takım kaptanı Eren Avcı, Otomobillerin ilk çıkışı elektrikli klasik tarzda otomobillerdi. Biz de atıfta bulunmak amacıyla şu anki elektrikli aracımızı tamamen klasik bir şekilde tamamladık. Dış kabuk sac, şasemiz çelikten yaptık. Ağırlığı 300 kilo. Fiber yapanlara göre 60-70 kilo fazlamız var. Alüminyum yapanlara karşı da 30-40 kilo fazlamız var. Bataryamız ve motora verdiğimiz güç kapsamında daha iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Ortalama 45-50 kilometreye ulaşıyor. Motorun içeriği ise 1.2 kilowat, doğrudan fırçasız elektrik motoru kullanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve takım olarak çok çalıştık. Elimizden geleninin en iyisini de pistte göstermeye çalışacağız.ö dedi.

'BİZİM ARABAMIZ KLASİK OLDUĞU İÇİN ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR'

Pistte iddialı olacaklarını söyleyen araç pilotu Zeynep Yurtsever, Bu araba için çok uğraştık. Umarız emeğimizin karşılığını alacağız. 2 aydır kullanıyorum. Normal otomobil gibi kullanımı. İddialıyız ve kayda değer bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Heyecanımız var ve tüm takımın emeği ve temsil eden kişi ben olduğum için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tasarımımıza güveniyoruz. Diğer tüm arabalar modern tasarımda ve bizim arabamız klasik olduğu için çok dikkat çekiyor. diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu
Kaynak: DHA

Teknofest, Tragger, Sakarya, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LİSELİ GENÇLERİN ELEKTRİKLİ 'PAYİDAR'I TEKNOFEST'DE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:01 Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
08:59 Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı
08:49 Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
06:08 Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 09:38:00. #1.12#
SON DAKİKA: LİSELİ GENÇLERİN ELEKTRİKLİ 'PAYİDAR'I TEKNOFEST'DE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement