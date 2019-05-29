Son Dakika Haberleri: Liseli girişimciler deniz kirliliğinin önüne geçecek
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Liseli girişimciler deniz kirliliğinin önüne geçecek

1 saat önce

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programı Finali'nde 12 ilden 35 finalist ekip İzmir'de buluştu.

Liseli girişimciler deniz kirliliğinin önüne geçecek, System.String[]
Bu yıl 20'ncisi düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programı Finali'nde 12 ilden 35 finalist ekip İzmir'de buluştu. Liseli girişimciler deniz kirliliğinin önüne geçecek iş fikri ile ülkemizi Avrupa'da temsil edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:08 
Avrupa, İzmir, Ekonomi
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