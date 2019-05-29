Liseli girişimciler deniz kirliliğinin önüne geçecek
1 saat önce
Bu yıl 20'ncisi düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programı Finali'nde 12 ilden 35 finalist ekip İzmir'de buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:08
Bu yıl 20'ncisi düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programı Finali'nde 12 ilden 35 finalist ekip İzmir
'de buluştu. Liseli girişimciler deniz kirliliğinin önüne geçecek iş fikri ile ülkemizi Avrupa
'da temsil edecek.
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