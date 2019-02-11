Son Dakika Haberleri: Liseli Gökdeniz, Kazada Öldü

Liseli Gökdeniz, Kazada Öldü

2 gün önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, Cumartesi günü sabah saatlerinde motosikletiyle gezmeye çıkan 18 yaşındaki Gökdeniz Şimşek, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Liseli Gökdeniz, Kazada Öldü, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, Cumartesi günü sabah saatlerinde motosikletiyle gezmeye çıkan 18 yaşındaki Gökdeniz Şimşek, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Gökdeniz Şimşek,  Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Özel bir lisede okuyan Gökdeniz Şimşek, gezmek için İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince'ye giderken, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Buca mevkisinde motosikletinin kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletten yola savrulan Şimşek'i görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Gökdeniz Şimşek, memleketleri olan Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:48 Kaynak: DHA

Buca, İzmir, 3. Sayfa
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