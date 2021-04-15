Liseli hackerlere üniversite desteği - Son Dakika

Liseli hackerlere üniversite desteği

15.04.2021 13:21

Liseli hackerlere üniversite desteği Sivas'ta lise öğrencileri, TEKNOFEST Hack İstanbul – Siber Güvenlik Yarışmasına Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden aldıkları destekle hazırlanıyor Sivas'ta lise öğrencileri, TEKNOFEST Hack İstanbul – Siber Güvenlik Yarışmasına Sivas Bilim ve...

Liseli hackerlere üniversite desteği

Sivas'ta lise öğrencileri, TEKNOFEST Hack İstanbul – Siber Güvenlik Yarışmasına Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden aldıkları destekle hazırlanıyor

SİVAS - Sivas'ta lise öğrencileri, TEKNOFEST Hack İstanbul – Siber Güvenlik Yarışmasına Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden aldıkları destekle hazırlanıyor.

Sivas'ta Fen Lisesinden seçilmiş 11 öğrenci, TEKNOFEST'in Siber Güvenlik-Hack İstanbul yarışmasında Sivas'ı temsil edecek. Genç hackerler hazırlıklarını, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki kurumlar arası iş birliği çalışmaları kapsamında, alanında uzman akademisyenlerin nezaretinde Sivas Farabi Gençlik Merkezinde gerçekleştiriyor. Haftada bir günlerini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyenleri nezaretinde Farabi Gençlik Merkezi'nde geçiren öğrenciler, bilgisayar laboratuvarında kendileri için tahsis edilen özel bilgisayarlarda uygulamalı eğitim alıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlileri; Özlem Ceviz, Hatice Aktaş, Esra Kavalcı Yılmaz, Emre Yüksek, Arife Azman ve Bilal Tekin öğrencilere özellikle siber saldırıların önlenmesi noktasında bilgi desteği veriyor.

11 öğrenci 6 akademisyenden eğitim alıyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, "Üniversitemizin temel hedeflerinden bir tanesi ilimize sosyal sorumluluk anlamında gerekli proje ve destek çalışmalarını yapmaktı. Bu kapsamda üniversitemiz Sivas Fen Lisesinden 11 öğrencimizi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ve Farabi Gençlik Merkezinin katkılarıyla birlikte TEKNOFEST Hack İstanbul yarışmasına hazırlamaktadır. 6 tane araştırma görevlimiz Çarşamba günleri 2 saat 11 kişilik Fen Lisesi öğrencisi takımına danışmanlık yapmakta, onları yarışmalara hazırlamaktadır. Bu yarışma dünyadan ve ülkemizden en kabiliyetli Hackerlerin katılacağı bir yarışma olacak. Günümüzde bilgi teknolojisinde; bilgi güvenliği, siber güvenlik en önemli konulardan birisi. Dolasıyla bu farkındalığın oluşturulması aynı zamanda üniversitemizin temel amaçlarından biridir. Üniversitemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde okuyan gençlerle siber güvenlik alanında çalışmalar yapılmasını, genç öğrencilerin bu alanda farkındalığının artırılmasını önemsemektedir. Farkındalık bilincinin oluşması yönünde üniversitemiz bu çeşit çalışmalara başlamıştır ve devam edecektir" dedi.

"Böyle büyük bir organizasyonun içinde olduğumuz için heyecanlıyız"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Özlem Ceviz, böyle bir organizasyonun içinde bulunduklarından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "TEKNOFEST yarışması Türkiye'nin en büyük havacılık festivallerinden bir tanesi ve Hack İstanbul adı altındaki yarışmada TEKNOFEST altında bir kategori olarak değerlendiriliyor. Hack İstanbul'a dünyanın her yerinden bir çok hacker katılabiliyor. Biz de böyle büyük bir organizasyonun içinde olduğumuz için heyecanlıyız. Birçok öğrencimiz var ve eğitimlerine olağanüstü ilgi gösteriyorlar bu da bizi mutlu ediyor. Buradaki öğrenciler Sivas Fen Lisesinden. Sivas ilimizin en iyi okullarından birisi. Öğrencilerimizin altyapısı vardı. Siber güvenlik için okul müdürü ile görüşmeler düzenledik daha sonra bazı mülakatlarımız oldu çocukları teknik açıdan değerlendirdik ve bu kapsamda öğrencilerimizi seçtik. Şu anda 11 öğrencimiz var eğitim verdiğimiz ve iki grup halinde yarışmaya hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

11 öğrenci mülakatlarla seçildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Esra Kavalcı ise öğrencilerin belirli mülakatlardan geçerek seçildiklerini söyleyerek, "Projedeki amacımız Sivas Fen Lisesi öğrencilerini Gençlik Merkezi ile birlikle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliği ile Hack İstanbul'a hazırlıyoruz. Burada siber güvenlik eğitimleri veriyoruz. Biz 6 kişi dönüşümlü olarak arkadaşlara eğitim vermekteyiz. Arkadaşlar Hack İstanbul'a yarışmacı olarak katılabilecekler. Arkadaşların altyapıları var zaten seçilirken o şekilde seçilmişlerdi. Mülakatlardan geçerek geldiler ve alt yapıları var, ilgileri var. Güzel bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Gönüllülük temelli olarak eğitim veriyoruz. Bu çalışmalar, üniversitemizin Sivas iline karşı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz deneyimlemek"

Yarışmaya hazırlanan öğrencilerden Emirhan Fırtına, "Üniversiteden hocalarımız burada bize siber güvenlik dersleri vermekte. Her hafta bir gün okuldan önce arkadaşlarımızla birlikte farklı hocalarımızdan siber güvenlik dersi almaktayız. Bu derslerle bizi Hack İstanbul yarışmasına hazırlıyorlar. İleride bu konuya ilgisi olan arkadaşların kendilerini geliştirebilmesi için büyük bir fırsat olarak görüyorum bu projeyi" dedi.

Eren Doğan ise, "Burada Siber güvenlik alanında eğitim görüyoruz üniversitedeki hocalarımızdan. Amacımız en iyi şeklide yarışmaya hazırlanmak ve başarılı olmak. Burada derece yapmak isteriz ama ilk önceliğimiz deneyimlemek. İlerde bu alanda bir eğitim göreceksek bunun bir deneyim olmasını sağlamak. İleride de bu alanda bir meslek sahibi olmak isterim" diye konuştu.

Liseli hackerlere üniversite desteği
Liseli hackerlere üniversite desteği
Liseli hackerlere üniversite desteği
Liseli hackerlere üniversite desteği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Liseli hackerlere üniversite desteği - Son Dakika


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