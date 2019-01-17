Son Dakika Haberleri: Liseli Harun, Kendini Astı

Liseli Harun, Kendini Astı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Harun Berat Y. (18), kendisini evde iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Liseli Harun, Kendini Astı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Harun Berat Y. (18), kendisini evde iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Harun Berat Y., bu sabah, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evlerinde kimsenin olmadığı sırada kendisini iple tavana astı. Camdan eve baktıklarında Harun Berat Y.'yi asılı halde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Berat Y.'nin kendisini astığı ipi kesti. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Berat Y., kurtarılamadı. Harun Berat Y.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Liseli gencin intiharıyla ilgili bir not bıraktığı öğrenildi, ancak içeriği hakkında bilgi verilmedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAŞARILI ÖĞRENCİYDİ

Harun Berat Y.'nin anne ve babasının Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Harun Berat Y.'nin geçen yıl Aralık ayının ilk haftasında Denizli'de düzenlenen 23'üncü Türkiye Liseler Arası Felsefe Olimpiyatları'nda Nazilli'yi temsil ederek dereceye girdiği, okulunda sevilen ve başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:54 Kaynak: DHA

Polis, Aydın, Nazilli, Güncel
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