Liseli Helin'in Katilinin Cezası Onandı

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Yetgin'in cezası onandı.

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Yetgin'in cezası onandı.



Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i okul çıkışı pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Yetgin, "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse,"çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve silahla tehdit" suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Dosya İstinaf Mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire kararında, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, kararda herhangi bir isabetsizlik olmadığını kaydetti.



Yerel mahkemenin kararı onandı



İstinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Yerel mahkeme olan Anadolu 1 Ağır Ceza Mahkemesi sanık Mustafa Yetgin hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 28 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Tarafların dosyayı Yargıtay'a taşıyabilir.



Olayın geçmişi



Pendik'te 13 Ekim 2017 tarihinde lise öğrencisi Helin Palandöken, Mustafa Yetgin tarafından okul çıkışı pompalı tüfekle öldürülmüştü.



Olayın ardından tutuklanan ve yargılanan sanık Mustafa Yetgin, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve silahla tehdit" suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Dosya İstinafa taşınmıştı. - İSTANBUL

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