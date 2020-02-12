Liseli Hilal kansere yenik düştü - Son Dakika
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Liseli Hilal kansere yenik düştü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise öğrencisi Hilal Seyfioğlu, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Liseli Hilal kansere yenik düştü, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise öğrencisi Hilal Seyfioğlu, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı Tokmaklı Mahallesinde Şehit Adem Seyfioğlu Çok Programlı Anadolu lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hilal Seyfioğlu (17) yakalandığı kan kanseri hastalığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Tokmaklı Mahallesinde toprağa verilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Andırın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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