Liseli İbrahim, 'DNA' makalesiyle Avrupa 4'üncüsü oldu

ANKARA'da 12'nci sınıf öğrencisi İbrahim Can Sarıkaya, 'DNA, eski insanlık tarihini keşfetmemize nasıl yardımcı olabilir' başlıklı makalesiyle Avrupa İnsan Genetiği Topluluğu'nca düzenlenen '15'inci Avrupa DNA Günü Makale Yarışması'nda 22 ülkeden 167 makale arasında 4'üncü olarak 'şeref mansiyonu' ödülü aldı.

Çağrıbey Anadolu Lisesi 12'nci sınıfı öğrencisi İbrahim Can Sarıkaya, Avrupa İnsan Genetiği Topluluğu tarafından 'Dünya DNA Günü' kapsamında düzenlenen yarışmada 4'üncü oldu. İbrahim Can Sarıkaya, 'DNA, eski insanlık tarihini keşfetmemize nasıl yardımcı olabilir' başlıklı makalesi ile 62 kişilik uzman kadronun jüriliğinde ve 22 Avrupa ülkesinden katılan 167 makale arasından seçildi. İbrahim Can Sarıkaya'nın yazdığı makale, Avusturya Viyana'da 4 bin 800'den fazla uluslararası bilim insanı ve doktorun katıldığı 'Uluslararası Avrupa İnsan Genetiği Konferansı'nda sunuldu. Dil sınıfında öğrenim gören İbrahim Can Sarıkaya, biyoloji öğretmeni Tüzün Arık Bıyıklı'nın yönlendirmesiyle Türkçe ve İngilizce kaynakları araştırarak yarışmaya hazırlandığını söyledi. Yarışma sürecinde çeşitli kaynaklardan yararlandığını söyleyen Sarıkaya, Bu kaynaklar hakkında araştırmalar yaptığımda bilimsel araştırma tekniklerini de kullandım ve böylece yarışmaya hazırlandım diyebilirim. 10- 15 civarı kaynak inceledim. Bunun hakkında yazılmış makaleleri inceledim. Üniversite tezlerini de inceledim gerek Türkçe gerek İngilizce farklı dillerden dedi.

'DNA DİZİLİMLERİNİN ARAŞTIRMA TEKNİKLERİNİ İNCELEDİK'

Dil bölümünde eğitim gördüğü için referans aldığı kaynakları kolayca çevirebildiğini söyleyen Sarıkaya, bilimsel araştırma çalışmaları hakkında ise Yazdığım makale 800 kişilik bir komitenin önüne çıktı. Onların da görüşü ile o komitenin toplantılarında her ülkeden katılanların makalesi incelendi. Jüri ve komisyon üyeleri tarafından da benim makalem 4'üncülüğe layık görüldü. Yüz binlerce yıl önce sadece biz insanlar yaşamıyordu, neandertaller, denisovanlar gibi türler vardı. Bu türleri ve geçmişimizi nasıl araştıracağımız konusunda bir çalışma yürüttük. Bilimsel araştırma tekniklerini inceledik. DNA dizilimlerinin araştırma tekniklerini inceledik. Geçmişimizi daha nasıl aydınlatabiliriz adına bir çalışma yaptık. Gerçekten çok mutlu oldum. Şeref mansiyonu ödülü aldım. Avrupa'da bir belgem oldu diye konuştu.

'İLK DEFA BİR TÜRK ÖĞRENCİ DERECE ALDI'

İbrahim Can Sarıkaya'nın öğretmeni Tüzün Arıklı Bıyık ise geleneksel olarak 15 yıldır düzenlenen 'Avrupa DNA Günü Makale Yarışması'nda ilk defa Türkiye'den bir öğrencinin derece aldığını söyledi. Yarışmaya başvuran ilk devlet lisesinin ise kendileri olduğunu vurgulayan Bıyık, Biz bu araştırmamızda çok farklı soyların olduğunu ve göç yollarını, onların karşılaşmalarını, Avrasya'ya dağılımlarını ve birbirleri ile karşılaşmalarını gördük. Antik DNA denilen bir kavram ile karşılaştık. Yani kalıntılardan, fosillerden elde edilen DNA değişik yöntemler ile dizi analizi yapılıyor ve günümüz insanları ile karşılaştırılarak bütün değişimler ortaya çıkartılabiliyor. Onların analizini yaptı öğrencimiz. Birlikte oturduk çevirdik. Ben de öğrendim bu arada o süreçte onunla birlikte ve o makaleyi ortaya çıkardı. Yarışmada ilk 3'de İngiltere'nin olduğunu gördük. Zaten İngilizlerin kendi anadili onlar ile o kategoride olup da peşlerine gelmek ayrıca bizim için gurur kaynağıydı dedi.