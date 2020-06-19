Liseli İskender'in öldüğü kazada bilirkişi raporu alınacak - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek'in (15) ölümüne, Arda Üzmez'in (15) de yaralanmasına neden olan servis minibüsünün sürücüsü Mehmet Akkökoğlu'nun (54), 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. Akkökoğlu'nun tahliye isteğini reddeden mahkeme, dosyanın, bilirkişi raporu alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Kaza, geçen yıl ekim ayında Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu, direksiyon kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada, İskender Şimşek ile Arda Üzmez adlı öğrenciler yaralandı. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Mehmet Akkökoğlu hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Mehmet Akkökoğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Ölen İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ve kazada yaralanan Arda Üzmez (15) ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, olay sırasında serviste bulunan öğrenci ve öğretmenlerden bazıları tanık olarak dinlendi. Tanıklar olay günü şoförün aracı normal hızda ve trafik kurallarına uyarak kullandığını, bazı öğrencileri unuttuğu için birkaç defa geri döndüklerini söyledi.

"FRENE BASTIM ARAÇ HAVALANMIŞTI"

Duruşmada söz alan sanık Mehmet Akkökoğlu, "Sekiz yıldır aynı şirkette, muhasebe servisinde çalışıyorum. Olay günü servis şoförünün babası vefat ettiğinden aracı sabah alıp, servise çıktım. Olay günü öğrencileri toplayıp, Bademli'ye geldim. Köprüden geçerken gözlerim karardı, araç bankete vurduğunda ayıldım. Frene bastım ama araç havalanmıştı, banket de dar olduğu için aracı döndüremedim. Üzgünüm" savunmasını tekrarladı. Akkökoğlu, uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, rahatsız olduğunu tedavi olamadığını öne sürerek tahliyesini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu, adli kontrol şartları uygulanmasını veya tutuksuz yargılanmasını istedi.

DOSYA RAPOR İÇİN ADLI TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK

Mahkeme heyeti, Mehmet Akkökoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, dosyanın, bilirkişi raporu alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı eylül ayına erteledi.