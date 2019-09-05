Liseli Julia'nın ölümüne sebep olan sürücünün makas attığı ortaya attı

-Julia İnanch hayatını kaybettiği kazanın davasının görülmesine devam edildi

-Duruşmada kaza anına ilişkin ilk kez bilirkişi raporu okundu

İSTANBUL - Bakırköy Sahilyolu'nda lise öğrencisi Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği ve arkadaşı L.H.C.'nin ise yaralandığı kazaya ilişkin sanık Furkan Toker'in yargılanmasına devam edildi. Olaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda tutuklu sanık Furkan Toker'in 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonet ile yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği aktarıldı.

Lise öğrencisi Julia İnanch ve arkadaşı L.H.C.'nin otostop çekerek bindikleri araçta gerçekleşen kaza sonucu hayatına kaybetmelerine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Toker ile hayatını kaybeden Julia İnanch'ın annesi müşteki Elena İnanch, kazadan yaralı olarak kurtulan L.H.C.'nin babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı kazaya ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini aktardı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda Furkan Toker'in şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemediği, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği ve trafiği aksatacak ya da bozacak şekilde birden fazla kez şerit değiştirdiği belirtildi. Raporda Furkan Toker'in kamyonet ile yarış eder şekilde makas atarak ilerlediği ve yol üzerinde bulunan araç trafiğini dikkate almadan başka araçlar ile kendi aracının seyir güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde dikkatsiz ve tedbirsizce art arda şerit değiştirdiği esnada kazanın gerçekleştiği aktarıldı. Raporda sanık Toker'in kesin olarak önlenebilir bu kazada 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Davanın diğer sanığı Ömer Karadağ hakkında ise bilirkişi raporunda kusur bulunmadığı açıklandı. Raporun okunmasının ardından söz verilen Elena İnanch'ın avukatı Muhammed Metin Çağlar bilirkişi raporunun yeni ellerine ulaştığını söyleyerek rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Çağlar ayrıca Furkan Toker'in asli kusurlu olduğunu da aktardı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.



"Ortada bir hatır taşımacılığı vardır"

Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Furkan Toker'in avukatı Kadir Kardal ise "Ortada bir hatır taşımacılığı vardır. Keşif yapılmıştır, tüm tanıklar dinlenmiştir, tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilimin adli kontrolle tahliyesini talep ediyorum" şeklinde konuştu. Sanık Furkan Toker ise kaza anında kaçmadığını söyleyerek "Kaza olduktan sonra da ben lütfen ölmesin kalbimi veririm gibi sözler söyledim. Kazanın oluşumu nedeni ile çok üzgünüm hala etkisinden kurtulamıyorum" şeklinde savunmada bulundu.

Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Mahkeme heyeti dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve rapor aldırılmasına ve taraf avukatlarına bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunabilmesi için süre verilmesine hükmetti. Furkan Toker'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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