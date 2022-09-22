16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu! - Son Dakika
Üye Girişi

16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!

22.09.2022 14:21
16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!

Rize'de 16 yaşındaki lise öğrencisi G.E. kendini iple tavana asarak intihar girişiminde bulundu. Ailesinin kurtardığı kızın odasında, yaşadıklarını kara kalemle çizdiği resimler bulundu. Kızın resimlerine ayrıca "Yorgunluk sadece bedende olmaz, en çok da yüreklerde, hayallerde, umutlarda olur" notu düştüğü görüldü. G.E.'nin akrabası B.E. ise kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Talihsiz kızın 4 ay önce de başka bir akrabası tarafından cinsel tacize uğradığı belirlendi.

Rize'de yaşayan 16 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi G.E., 7 ay önce iddiaya göre okul servis şoförü akrabası, evli ve 2 çocuk babası K.E.'nin sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Serviste kimsenin olmadığı anlarda kızı taciz eden K.E., yaşananları anlatmaması için tehdit etti. G.E.'nin tacizlere daha fazla dayanamayıp, yaşadıklarını haziran ayında anlattığı arkadaşları, durumu okul idarecilerine bildirdi. İdarecilerin bilgi verdiği ailenin suç duyurusu üzerine gözaltına alınan ve soruşturma başlatılan K.E. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Cinsel istismara uğrayan liseli kız kendini asmak istedi! Yaşadıklarını çizerek anlatmış

KENDİNİ ASMAK İSTEDİ

Yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışırken G.E., bu kez de başından geçenleri anlattığı akrabası B.E. tarafından olayları konuşmak için çağrıldığı evde iddiaya göre cinsel istismara uğradı. Bir süre korkudan yaşadıklarını kimseye anlatamayan G.E., geçen hafta durumu ailesine açtı. Aile, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatılırken, G.E., yaşadıklarının etkisiyle 20 Eylül'de evde kendisini iple tavana asarak, intihara kalkıştı. Sesleri duyan anne ve babasının son anda yetişmesi ile kurtarılan G.E., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve psikolojik destek verilen G.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinsel istismara uğrayan liseli kız kendini asmak istedi! Yaşadıklarını çizerek anlatmış

TUTUKLANDI

Olayın ardından B.E., savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. G.E. hakkında Adli Tıp Kurumu'nca adli muayene raporu düzenlenerek, savcılığa gönderildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dün akşam çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cinsel istismara uğrayan liseli kız kendini asmak istedi! Yaşadıklarını çizerek anlatmış

YAŞADIKLARINI ÇİZMİŞ

G.E.'nin yaşadığı taciz ve cinsel istismar olaylarını resimlere yansıttığı ortaya çıktı. Kendisine taciz ve cinsel istismarda bulunanları 'Joker' filminin karakteri ile yansıtan G.E.'nin, resimlerinde intihar eden, bir köşede korkulu bekleyen kız figürlerine yer verdiği görüldü. Kızın resimlerine ayrıca 'Yorgunluk sadece bedende olmaz, en çok da yüreklerde, hayallerde, umutlarda olur' notu düştüğü görüldü.

Cinsel istismara uğrayan liseli kız kendini asmak istedi! Yaşadıklarını çizerek anlatmış

"KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRIP İSTİSMAR ETTİ"

Yaşadıklarını anlatan G.E., "Bana yönelik servis şoförü K.E.'nin tacizleri oldu. Kardeşimin okula gelmediği zamanlarda arabada yalnız olmamdan faydalandı. Okulla ev arasında uzun bir mesafe var ve bunun 10-15 dakikalık kısmı ormanlık alandan geçiyor. Servisin arka kapısının açılmadığını söyleyerek ön koltuğa, yanına oturmamı söylüyordu. Yol boyunca taciz ediyordu. Bu tacizleri arkadaşlarıma anlatınca onlar da okul yönetimine ve aileme bildirdi. O kişiye, ev hapsi cezası verildi. Ben yaşananları akrabam B.E.'ye anlattım. O da yüz yüze konuşmak için beni arkadaşının evine çağırdı. Önce bu taciz olayını konuştuk sonrasında bana cinsel istismarda bulundu. Beni 'Yaşananları herkese anlatırım' diyerek tehdit etti ve başka bir gün ikinci kez bunu yaptı. Yaşadığım bu süreci resme döktüm. Kimseye anlatamadığım için de yaşadığım o süreci resimlerle dile getirdim. Bu süreç içerisinde ailemin değerini çok daha iyi anladım. Ailemin desteği ile ben yaşadıklarımla mücadele etmeyi öğrendim. Yaşanan bu tür olumsuzluklara karşı kimse sessiz kalmasın, sesini çıkarsın, kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın" diye konuştu.

Cinsel istismara uğrayan liseli kız kendini asmak istedi! Yaşadıklarını çizerek anlatmış

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMALI"

G.E.'nin babası E.E. ise "Çocuğum intihar ediyordu, onu ipten aldım. Bana 'Baba bugün beni kurtardın, yarın kurtarabilecek misin?' diyor. Bugün benim kızımın başına gelen yarın bir başkasının başına gelebilir. Bu tür insanlar hak ettiği cezayı muhakkak almalı" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... LİSELİ KIZ İNTİHARA KALKIŞTI, CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ AKRABASI TUTUKLANDI Son dakika haberi... LİSELİ KIZ İNTİHARA KALKIŞTI, CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ AKRABASI TUTUKLANDI Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı
Kaynak: DHA

Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement