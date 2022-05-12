Liseli kız tacizcisini öldürmüştü! Dehşete düşüren detaylar: Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım - Son Dakika
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Liseli kız tacizcisini öldürmüştü! Dehşete düşüren detaylar: Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım

12.05.2022 14:01
Liseli kız tacizcisini öldürmüştü! Dehşete düşüren detaylar: Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım

Kars'ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe Köyünde yaşayan 17 yaşındaki A. E., 3 yıldır kendisini rahatsız eden ve kaçırma planları yapan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Birdal Doğan ile evinin önünde karşılaştı. Doğan'ın saldırısına maruz kalan genç kız babasının tabancasıyla Doğan'ı öldürdü. Doğan'ın 3 yıldır, genç kızı rahatsız ettiği ortaya çıktı.

Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir 'Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim' diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ PİŞMANIM"

Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, A.E.'yi evinde silahla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.E.'nin, savcılıktaki ifadesinde, "Beni bir süredir rahatsız ederek, 'Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim' diyordu. Bu lafları beni rahatsız ediyor ve korkutuyordu. Olay günü köy meydanındaki çeşmeye gittim. Evi karşıda olan Birdal Doğan, beni görerek yine aynı söylemlerde bulundu. Ben de üzerimdeki babama ait silahla kendisine ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, pişmanım" dediği öğrenildi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI KORKUNÇ

Olayla ilgili iddianame de hazırlandı. İddianamede olay günü A.E.'nin, babasına ait hayvanları çeşmeye götürdüğü sırada Birdal Doğan'ın karşısına çıktığı ve A.E.'ye 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım' diye sözler söylediği, bunun üzerine A.E.'nin de babasına ait silahla 4 el ateş ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan tanık beyanları üzerine 3 çocuk babası olan Doğan'ın, lise öğrencisi olan A.E.'yi 3 yıldır gerek sosyal medya üzerinden gerekse başkalarıyla haber göndererek taciz ettiği de iddianamede yer aldı. Eşinin de kocasının A.E.'ye olan ilgisini bildiği ve A.E.'nin ailesiyle iletişime geçip, 'Çocuğunuza dikkat edin. Kocam kaçıracak' dediği de iddianamede belirtildi. Savcı, iddianamede, hem olaydan önce hem de olay günü Doğan'ın tehdit ve hakarette bulunduğunun da altını çizdi. Alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında, A.E.'nin söz konusu olayı hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlendiğini belirterek 'kasten öldürme' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. A.E.'nin avukatı Sinan Erdağı, yargının toplumun vicdanını rahatlatacak karar vereceğine inandıklarını söyledi.

14 YAŞINDAN BERİ TAKİBİNİ SÜRDÜRMÜŞ

Erdağı, "Suça sürüklenen çocuğun 14 yaşından itibaren maruz kaldığı ısrarlı takibin ve tacizin etkisinin oluşturduğu korku nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bunun yasal savunma ya da yasal savunma sınırının aşılması şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yargının dosyadaki delillerle birlikte toplum vicdanını da rahatlatacak bir karar vereceğine güvencimiz tamdır. Müvekkilimin en büyük endişesi ise eğitim hayatını tamamlayamamaktır" dedi.

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Devlet Hastanesi, Anadolu Lisesi, Jandarma, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Liseli kız tacizcisini öldürmüştü! Dehşete düşüren detaylar: Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım - Son Dakika


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