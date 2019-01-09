Son Dakika Haberleri: Liseli Kızın Midesinden 700 Gram Kıl Yumağı Çıkarıldı

Liseli Kızın Midesinden 700 Gram Kıl Yumağı Çıkarıldı

30 dakika önce

KAYSERİ'de, 'trikofaji' (saç-kıl yeme rahatsızlığı) hastası lise öğrencisi Dilan K.'nın (17) midesinden, ameliyatla 700 gram kıl yumağı çıkarıldı.

Liseli Kızın Midesinden 700 Gram Kıl Yumağı Çıkarıldı, System.String[]
KAYSERİ'de, 'trikofaji' (saç-kıl yeme rahatsızlığı) hastası lise öğrencisi Dilan K.'nın (17) midesinden, ameliyatla 700 gram kıl yumağı çıkarıldı.

Dilan K., mide bulantısı, karın ağrısı ve yemek yiyememe şikayetiyle Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne başvurdu. Dr. Kadir Dicle'nin yaptığı tetkiklerde genç kızın midesinde kıl yumağı olduğu belirlendi. Dilan K.'nın midesindeki kıl yumağı, yapılan operasyonla çıkarıldı. Kıl yumağının 700 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

Dr. Kadir Dicle, "Midede sindirilemeyen besinlere 'trikobezoar' denir. İki çeşit bezoar vardır. Bunlardan birincisi midede gıdaların taşlaşmış hali, diğeri de kıl yemeyle midede kılların birikmesiyle oluşan rahatsızlıktır. Bizim hastamız da 17 yaşında ve kendisinde istenmeyen nedenle kıl yeme alışkanlığı varmış. Bundan dolayı kıllar midede birikmiş" dedi.

Hastanın bulantı, karın ağrısı ve yemek yiyememe şikayetiyle geldiğini belirten Dicle, "Daha önce birkaç hastanede tetkik yapılmış; ama sonuca ulaşılamamış. Hastaya endoskopi yaptığımızda midesindeki kıl yumakları çok net olarak görüldü. Bu çok nadir görünen bir olay. Hastanın ailesine de bu durumu gösterdiğimizde gözlerine inanamadılar. Hastamıza ameliyat önerdik ve midesini dolduran kılları temizledik. Ameliyatımız yaklaşık 45 dakika sürdü. Başarılı bir ameliyat oldu ve hastamızı taburcu ettik" şeklinde konuştu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:30 Kaynak: DHA

Dicle, Kayseri, Güncel
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