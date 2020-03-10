Liseli kızlar kadına şiddeti araştırdı - Son Dakika

TÜBİTAK tarafından bu yıl 51'incisi düzenlenen 'Lise Öğrencileriarası Araştırma Projeleri Yarışmasına' katılan Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Belinay Eyüpoğlu ile Dilan Başıbüyük, Erzurum Anadolu Lisesi öğrencileri Gamze Nur Adal ile Nil İşcan'ın sosyoloji dalında yaptıkları çalışmalarla dikkat çekti.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek yarışma Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde başladı. 10 ilden biyoloji, kimya, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, matematik, psokoloji, sosyoloji, tarih, teknoloji tasarım, Türk dili ve edebiyatı ve yazılım konularında hazırlanan bin 665 projenin değerlendirmesi sonucu 100 çalışma Erzurum'daki bölge yarışma sergisine kabul edildi. 10 ilden öğrencilerin birbirinden ilginç projelerinin yeraldığı sergi törenle açıldı.

OLUMSUZ SÖZLER YERİNE OLUMLULARI KULLANMALIYIZ

Türkiye 'de yaşanan bir çok soruna dikkat çeken projelerin yeraldığı sergiye Erzurum'u temsilen katılan Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Belinay Eyüpoğlu ile Dilan Başıbüyük, 'Geçmişten günümüze kadınlar hakkında söylenen ve olumsuz öğütler içeren kalıplaşmış sözlerin kadına yönelik şiddet üzerindeki etkisi'ni anlattı. Günümüzde sıkça kullanılan olumsuz sözlerin şiddeti sebep olduğunu belirten Eyüpoğlu ve Başıbüyük, "Kadına yönelik şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli toplumsal sorunlardan bir tanesidir. Ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddet haberlerinde çok ciddi artış olmuştur. Bu projede amaç ülkemizde kadınlar hakkında sıkça kullanılan olumsuz, kalıplaşmış sözlerin şiddete yönelik etkisini araştırmaktı. Olumsuz öğütler içeren atasözlerine alternatif olumlu öğütler içeren sözler bulmak ve bunların toplumda kullanılmasını yaygınlaştırmak. Yapılan çalışmada bu tip atasözlerinin şiddete yönelik etkisi olduğu gözlemlenmiştir" diye konuştular.

ÇOCUK GELİNLER, EĞİTİM VE GELİR DÜŞÜKLÜĞÜ

Yarışmaya 'eski eş şiddetinin araştırılması ve şiddet gören kadınların acil durumlarda kullanacağı android tabanlı uygulama tasarı'sıyla katılan Erzurum Anadolu Lisesi öğrencileri Gamze Nur Adal ile Nil İşcan ise 52 kadına 10 sorudan oluşan bir anket yaptıklarını söyledi. Anket yaptıkları kadınların yarısının bir süre sığınma evlerinde kalanlardan oluştuğunu ifade eden Adal ile İşcan, "Kadınların yüzde 50'si çocuk gelin diye tabir edilen 13-19 yaş arasında evlenmiş. Bir çoğunun eğitim düzeyi ve ailenin gelir düzeyi düşük. Bütün bunlar beraberinde şiddeti de getiriyor" dediler.

Şiddete uğrayan kadınların sadece yüzde 11'inin polise başvurduğunu belirlediklerini aktaran Adal ve İşcan, şunları anlattı:

"Kadınlar bu tür durumlarla genellikle bir yakınına bilgi vermeyi istiyor. Biz de bu konuda android telefonlar için bir uygulama tasarladık. Eş şiddetine uğrayan kadın bir yakınını aradığı zaman hemen SMS ve konum bilgisi gönderiliyor. Böylelikle arkadaşı, yakını kadının hem yerini hem de gelen mesajla durumunu öğrenerek harekete geçebilir. Her hangi bir kaçırılma olayında ise telefon 5 dakikada bir karşı tarafı konum bilgisi gönderiyor."

100 PROJEYE JÜRİ PUAN VERECEK

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde sergilenen 100 proje konularında uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Proje sahibi öğrencilerin sunum da yapacağı jüri değerlendirmesi sonucu alanlarında ilk üçe giren çalışmalar belirlenecek. Yarışmada birinci olan projeler Diyarbakır'da Haziran ayında yapılacak Türkiye finaline katılacak.